Ligue 2 , Classement des buteurs : Meziani (Paradou AC) seul en tête

L’avant-centre du Paradou AC, Tayeb Meziani s’est emparé de la première place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 2 Mobilis de football, en portant son capital personnel à 11 réalisations après le doublé qu’il s’est offert vendredi chez l’AS Khroub (2-0), pour le compte de la 26e journée. Avant de prendre la tête de ce classement, le jeune Paciste partageait la 2e place avec Mustapha Melika (ASO Chlef) et Adil Djabout (US Biskra) avec neuf buts chacun, derrière un autre joueur de Paradou, Zakaria Naïdji, qui avait dominé ce classement des meilleurs buteurs depuis pratiquement l’entame de la saison, avec 10 réalisations. Même après sa blessure, Naïdji avait conservé cette première place pendant plusieurs semaines, car disposant d’une confortable avance sur ses premiers poursuivants, et le hasard a voulu que ce soit son coéquipier Tayeb Meziani qui le détrône.

Naïdji s’est même fait rejoindre par Adil Djabout, avec lequel il partage désormais la 2e place, avec 10 buts chacun, car le fer de lance biskri a inscrit un but lors de la 26e journée qui a vu son équipe se neutraliser à domicile avec le MC Saïda (1-1). Meziani et Djabout sont les seuls joueurs du Top 10 à avoir été performants au cours de cette 26e journée, les autres artilleurs étant tous restés muets.