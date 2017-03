FAF : Première réunion du Bureau Fédéral avec Zetchi

La FAF est dirigée par un nouveau président, Kheireddine Zetchi, depuis le 20 mars, et surtout après la passation de consignes avec le président sortant, El hadj Mohamed Raouraoua. Il faut dire que cette première réunion du nouveau président, Zetchi, avec son bureau fédéral, est très importante.

En effet, entre autres grands chantiers qui attendent la nouvelle équipe, il y aura d’abord et prioritairement la distribution des fonctions à chacun de ses membres afin de commencer le travail qui sera assigné à chacun. De plus, ils n’auront pas assez de temps, surtout que quelques problèmes sont en train de se dresser devant eux comme le championnat de Ligue1 qui pose quelques ennuis qui sont plus que compliqués à résoudre, surtout que même la LFP trouve des difficultés certaines à

«caser» les matches en retard, du fait que les compétitions africaines se poursuivent le plus normalement du monde. Il y aura aussi la désignation d’un nouvel entraîneur pour notre équipe nationale qui n’en a pas un depuis l’éviction du belge Leekens le 23 janvier dernier suite à l’élimination de notre sélection nationale de la CAN 2017 au Gabon. Là, les supputations battent leur train. Zetchi privilégie la filière espagnole. Toujours est-il, il avait affirmé que tout se fera lors de cette première réunion du Bureau Fédéral de la FAF ou dans une dizaine de jours. Toujours est-il, les observateurs avaient affirmé pour leur part que le nouveau président de la FAF doit d’abord nommé un nouveau DTN avec une structure solide autour de lui afin de contribuer aux choix du prochain responsable technique de la barre technique de notre équipe nationale. Comme ses échéances approchent à grandes enjambées, il faut faire vite du fait que le match contre le Togo est prévu durant le mois de juin prochain et que les éliminatoires du mondial auront lieu à la fin du mois d’août contre la Zambie. Il y aura aussi à régler le problème de l’hôtel au niveau du siège de la FAF ainsi que celui de l’Académie de la FAF. Selon les dernières informations, ces deux projets seraient abandonnés. Il faut dire que chaque président a sa propre philosophie. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que ce premier conclave sera suivi par tous.

HAMID G.