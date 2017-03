Le Coin du copiste : De l’histoire à la culture en passant par la langue

Dans un entretien accordé hier à un quotidien indépendant, l’ambassadeur d’Espagne s’est largement expliqué sur les liens historiques, culturels et linguistiques qui unissent son pays à l’Algérie. Il a en l’occurrence mis l’accent sur la proximité géographique de l’Espagne avec la région d’Oran dans l’espace méditerranéen, une proximité qui lie nos deux pays depuis l’époque de l’Andalousie aux conquêtes coloniale, notamment la présence militaire au 16e siècle des Espagnoles dans la capitale de l’Ouest. Au-delà de cette présence qui s’est faite comme se tisse la chronologie des grandes guerres, notamment celle des religions à l’époque des croisades, M. Alejandro Polanco est revenu sur la dimension de la mémoire commune faite de brassage de civilisations qui constituent un « patrimoine partagé » aux travers du reflet de l’histoire avec son apogée et ses déclins dans un sol où les rapports entre les habitants autochtones et les occidentaux ont inéluctablement favorisé le contact et l’échange. Dans cette optique notre interlocuteur en veut pour preuve, la publication, en 2016, de deux ouvrages sortis et présentés en Algérie. Il s’agit d’abord de la traduction algérienne en langue arabe du célébrissime Don Quichotte de Miguel Cervantès, un écrivain qui avait légué à la postérité une œuvre monumentale qui reste toujours d’actualité dans la mesure où le texte qui la compose a une portée universelle. Cette œuvre fut en partie inspirée par le séjour de l’écrivain resté en captivité à Alger pendant 5 longues années qui lui auront permis d’approcher de près notre société avec la variété de ses us et coutumes, son esprit d’ouverture, sa tolérance musulmane. Autant de thèmes qui passent par le vécu de l’auteur espagnol qui a abreuvé ses écrits aux sources de notre culture à travers une expérience transcendantale. L’autre point que soulève le diplomate, est la publication des Forteresses d’Oran constituées d’un texte composé d’une vingtaine de cartes cédées par le centre géographique de l’armée espagnole, un livre qui a par ailleurs fait l’objet d’une remarquable exposition dans la capitale et à Oran bien sûr. Mais le lien avec l’Espagne, aussi fort soit-il, s’exprime, selon des voix autorisées citées par l’intervenant, dans l’usage même de la langue particulièrement pour la population oranaise où des linguistes relèvent un lexique et des emprunts dans certaines expressions quotidiennes liées par exemple à la pêche, la culture de la terre. Une utilisation très ancienne de l’espagnol, dans les foyers et les rues, qui est un mélange de l’arabe dialectal et du vocabulaire ibérique, une utilisation qui est palpable dans les ressemblances phonologiques et la prononciation. L’histoire se déroule certes mais elle peut impacter toute une société dans ce qui s’apparente à des spécificités culturelles et surtout linguistiques.

L. Graba