Eclairage : Aller de l’avant

Annoncé il y a quelques semaines, le Président de la République du Congo, Denis Sassou-N’Guesso, entamera, à partir d’aujourd’hui, une visite d’État de trois jours. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Des liens indéfectibles lient les deux pays depuis leur accession à l’indépendance. Aussi, s’exprimant le 24 novembre 2016, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance, l’ambassadeur d’Algérie au Congo avait rappelé «le long chemin commun parcouru par l’Algérie et le Congo depuis Savorgnan de Brazza jusqu’au Président Denis Sassou-N’Guesso, qui ont tous deux séjourné en Algérie». Le diplomate en poste au Congo avait également annoncé que l’année 2017 serait porteuse d’une «nouvelle dynamique», pour le renforcement de la coopération multisectorielle, avec un «accent particulier sur la diversification des économies des deux pays et de la recherche de partenariats, en vue d’exploiter cette complémentarité». Des propos qui n’avaient rien de protocolaires ou de démagogiques, comme il est permis aujourd’hui de le constater. Et pour cause, l’année 2017 aura effectivement consacré la volonté des deux pays qui partagent aussi une similitude de destins dans la solidarité et la fraternité de redynamiser leur coopération bilatérale, à la faveur de la tenue de la 7e session de la grande commission mixte. «Sous les orientations des Présidents des deux pays, MM. Abdelaziz Bouteflika et Denis Sassou-N’guesso, cette 7e session devra être couronnée de plusieurs accords susceptibles de dynamiser la coopération bilatérale», a déclaré le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, à l'issue de son entretien avec son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso. De son côté, M. Gakosso a exprimé la volonté de son pays de «redynamiser» sa coopération avec l'Algérie.

Il en voudra pour preuve, ses trois visites effectuées à Alger en l'espace de deux mois. Cette volonté exprimée de part et d’autre coïncide, faut-il aussi le rappeler, avec la nouvelle orientation allant dans le sens de la diversification et du redéploiement en direction de l’Afrique, que le gouvernement algérien entend donner à son économie. Or, dans le cas de l’Algérie et du Congo, les deux pays disposent des moyens permettant de développer davantage leur coopération bilatérale.

Les accords dans divers domaines signés au terme de la 7e session de la Grande commission mixte algéro-congolaise peuvent déblayer le terrain et mettre sur les rails une coopération accrue. La visite du Président congolais Denis Sassou-N’Guesso permettra aussi, aux deux Chefs d’État, de «se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels font face les pays africains, pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité à travers le Continent, ainsi que son développement économique et social». Il est à rappeler que l'Algérie et le Congo, qui «partagent les mêmes idéaux et œuvrent en faveur de la paix et du développement de l'Afrique», ne pourront que réaffirmer leur détermination à relever les défis multiples et complexes auxquels fait face le continent, à l'issue des entretiens que les deux Chefs de l'État auront.

N. K.