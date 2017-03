M. Hamid Grine, à propos de la radiodiffusion : « Le tout numérique généralisé dès 2018 »

Qualifiée d’axe stratégique dans la politique du ministère de la Communication, la diffusion numérique terrestre sera généralisée, autant pour la télévision que pour la radio, dès la prochaine année, a annoncé, hier à Alger, le ministre de tutelle, Hamid Grine.

«Tout nos objectifs gagés dans ce domaine seront atteints en 2018» a indiqué, en effet, le ministre de la Communication, dans son allocution prononcée à l’ouverture des travaux d’une Journée d’étude sur la numérisation de la radiodiffusion TV et Radio qu’a abrité hier, le Cercle de l’Armée de Béni Messous, à Alger.

Cette manifestation a été initiée conjointement par le ministère de la Communication et celui de l’Industrie et des Mines, et eu égard de l’importance cruciale que revêt ce thème de diffusion numérique, objet d’une plate-forme industrielle à promouvoir dans un proche avenir. L’événement d’hier a été rehaussé par la présence des ministres concernés, respectivement MM. Hamid Grine et Abdesselam Bouchouareb. L’événement en question se voulait être surtout un espace d’échanges entre différents opérateurs de l’audiovisuel et du multimédia, des fabricants des équipements de réception, des chercheurs et éditeurs de contenus à même de permettre le développement d’une synergie et de dynamiser de ce fait le processus de la numérisation de la radio et de la télédiffusion dans les deux secteurs de l’Industrie et de la Communication.

Dans le secteur audiovisuel, la couverture numérique a atteint 85 % à l’échelle nationale, a indiqué M. Hamid Grine dans son allocution. Il fera comprendre que l’objectif du « Tout numérique » fait l’objet d’une attention particulière au niveau du ministère de la Communication et d’un intérêt sans cesse grandissant. La consécration de ce même objectif est au centre d’un suivi rigoureux de la part du ministre de la Communication lui-même. « Nous avons donné toutes les instructions et toutes les directives pour que nous soyons au rendez vous du Tout numérique » a en effet déclaré M. Hamid Grine. Il enchaîne en mettant l’accent sur le fait que si dans le secteur de l’audiovisuel, la couverture numérique a atteint les 85%, « le parachèvement des équipements de transmission pour le lancement de la radio numérique permettrait une couverture de l’ordre de 95 % à l’échelle nationale».

Dans cette optique, le ministre ne manquera pas aussi d’assurer de l’excellence de la qualité et de l’élimination des zones d’ombres. Tout au long de son allocution, M. Hamid Grine n’a pas cessé de répéter tel un leitmotiv la priorité dont jouit la généralisation du numérique dans la stratégie globale du ministère de la Communication. Des progrès significatifs ont été d’ailleurs consacrés dans ce domaine, auxquels le ministre a fait allusion en affirmant qu’en la matière, « le secteur de la Communication est prêt sur tous les plans, sauf celui des récepteurs».

Pour parer à cette insuffisance, M. Hamid Grine a plaidé en faveur de la mise en place « d’un cadre nécessaire de concertation entre les différents acteurs dans ce secteur, notamment les sociétés de diffusion, les fabricants d’équipements pour faciliter la généralisation du numérique à l’échelle nationale». Et le ministère de la Communication ne compte pas s’arrêter à ce niveau exclusivement réservé aux professionnels du numérique. Le grand public doit être également concerné, voire même mobilisé dans le cadre de cette stratégie qui lui est d’ailleurs dédiée dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics visant à améliorer son cadre de vie, en lui permettant un meilleur accès à la technologie du numérique. Dans ce cadre, M. Hamid Grine a annoncé que son département envisager d’initier une campagne de sensibilisation en direction des citoyens pour qu’ils se dotent des équipements nécessaires leur permettant de bénéficier de la technologie du numérique.



M. Bouchouareb : « Le tout numérique, une opportunité pour la compétitivité économique. »

« Je tiens à féliciter mon collègue au gouvernement et ami Hamid Grine d’avoir dès les premiers instants, soutenu ce projet de numérisation pour en faire aujourd’hui une réalité ». Ce propos est du ministre de l’Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb qui souligne dans son allocution que « le Tout numérique sera une formidable opportunité pour construire une avancée réelle pour la compétitivité de notre pays ». Il a surtout mis l’accent sur la nécessité pour l’Algérie « d’accroître son effort d’innovation en recourant, notamment à une utilisation systématique des TIC et du Tout numérique pour une meilleure insertion dans l’économie de la connaissance ». Pour consacrer cet objectif, « le pays a besoin de tous ses entrepreneurs, de toutes ses entreprises, de tous ses chercheurs, universitaires, étudiants, innovateurs, de toutes ses énergies…bref de tous ses talents pour provoquer cette transformation que nous voulons porteuse d’espoir en un avenir meilleur » a encore soutenu M. Bouchouareb. Il se dit ainsi convaincu qu’avec « la transition numérique, nous vivons une période d’accélération technologique et scientifique que nulle autre époque n’a connu ». Et d’ajouter : « nos attentes sont celles qui nous indiquerons la meilleure voie pour développer des synergies entre les parties prenantes ; celles qui aboutiront à la fabrication d’équipements et accessoires de réception par les industriels de la filière de l’électronique et, enfin, celles qui nous esquisseront la feuille de route pour la généralisation de la TNT». Le ministre de l’Industrie et des Mines rappellera en outre que « la construction de notre nouveau modèle industriel, inspiré du modèle de croissance économique, s’attache à adosser à chaque grand projet structurant une démarche industrielle pour laquelle nous réunissons toutes les conditions de succès ».

« Nous le faisons déjà dans le cadre du Programme national de transition vers les énergies renouvelables. Nous le reproduisons également pour la transition numérique pour laquelle nous disposons déjà et c’est là un avantage indéniable, d’une plate-forme industrielle installée en mesure de s’adapter rapidement aux nouvelles réalités moyennant l’implémentation de mises à jour industrielle, managériale et une montée en compétences » a-t-il expliqué mettant l’accent une fois de plus sur l’importance d’investir dans la transition numérique eu égard, dit -il de l’importance de son « rôle transversal dans dépendent les autres industries» .

Karim Aoudia

--------------//////////////////

Couverture médiatique des législatives

La télévision et la radio auront l’exclusivité de l’expression des candidats



Interrogé sur la couverture par les chaînes privées des prochaines élections législatives, le ministre de la Communication, M Hamid Grine répondra que la Télévision et la Radio nationales auront l’exclusivité de l’expression directe des candidats, tandis que les cinq chaines privées (Ennahar TV, Echorouk TV, Dzair TV, El Djazaïria TV et Hoggar TV), dont les bureaux sont accrédités, seront autorisés à couvrir l’activité des partis.

K. A.