Elections législatives : Validation de 942 listes

Après une semaine consacrée à l’examen par les tribunaux administratifs des recours déposés par les partis politiques et même les indépendants, on connaît à présent les chiffres définitifs des listes des candidats pour les législatives du 4 mai prochain.

Le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a en effet validé 942 listes sur les 1088 déposées initialement. C’est du moins ce que révèle le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, en attendant la communication, probablement aujourd’hui, par le département de M. Noureddine Bedoui, des chiffres détaillés de l’opération, la période de l’examen des recours au niveau de la justice étant fixée du 19 au 26 mars.

Selon M. Abdelwahab Derbal, seuls 34 recours ont eu gain de cause sur un total de 179 introduits par les formations politiques au niveau des tribunaux administratifs. Aussi, et à l’issue de cette opération, on ne compte désormais que le FLN et le RND, qui seront présents dans toutes les circonscriptions électorales, au nombre de 52 dont quatre concernent la communauté algérienne établie à l’étranger.

L’Alliance HMS composée du MSP et du Front du Changement suit derrière les deux leaders, avec 51 listes électorales tandis que TAJ, la formation présidée par Amar Ghoul, a présenté 49 listes.

Il ressort donc de ces statistiques que 146 listes électorales ont été refusées pour diverses raisons dont l’absence de carte d’électeur chez les citoyens qui ont parrainé des listes, le non respect par les candidats de l’âge légal de certains parraineurs ou encore l’inscription de certains candidats dans une wilaya autre que celle où ils se sont présentés.

L’administration et la justice a rejeté par ailleurs des dossiers dans lesquels, des candidats à ce scrutin ont eu maille à partir avec la justice, c’est-à-dire qu’ils ont des antécédents judiciaires alors que d’autres n’ont jamais accompli leur droit de vote dans la wilaya où ils briguent un mandat électoral. Il faut rappeler que le processus a commencé par le dépôt, entre le 4 février et le 5 mars, au niveau des wilayas du pays, des dossiers de candidature. Sur 2.387 formulaires retirés, on compte en effet 1.088 listes déposées parmi lesquelles, 65 listes concernent la communauté algérienne établie à l’étranger.

Aussi, il y a lieu de relever 796 listes présentées par 63 partis politiques, 164 listes émanant des indépendants et 128 listes issues d’alliances. 31,3% des candidats sont du sexe féminin quand l’âge de la majorité des candidats (64,2%) se situe entre 31 et 50 ans alors que près de 60% d’entre eux ont un niveau universitaire. L’administration a examiné toutes ces listes entre le 5 et le 16 mars avant d’ouvrir, conformément à la loi organique relative au régime électoral, la voie des recours au niveau des tribunaux administratifs pour les dossiers rejetés.

Une opération qui s’est déroulée du 19 au 26 mars pour enfin aboutir aux chiffres définitifs des listes devant en découdre pour les législatives du 4 mai si on sait que le jugement rendu par cette instance est sans appel et n’est susceptible d’aucune voie de recours.

A noter également que le corps électoral s’élève pour ce scrutin à plus de 23,2 millions d’électeurs dont 956.534 votants issus de la communauté nationale à l’étranger.

S. A. M.