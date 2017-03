AbdesSlam Chelghoum, à propos de l’affaire de la viande brésilienne avariée : « à l’abri de tous les risques »

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdesslam Chelghoum, a affirmé, hier, que l’Algérie est à l’abri de tous les risques des viandes brésiliennes avariées, en rassurant les consommateurs que «toutes les mesures de contrôle ont été prises». Dans une déclaration à la presse, en marge d’une journée d’information sur la pêche, le ministre a indiqué que «dès l’éclatement du scandale des viandes brésiliennes avariées, suite auquel une vingtaine de pays ont suspendu leurs importations, des mesures préventives ont été renforcées par les autorités algériennes, pour toutes les cargaisons de viandes en provenance non seulement du Brésil, mais aussi de l’ensemble des pays fournisseurs de l’Algérie en viandes». En outre, a poursuivi M. Chelghoum, «notre ministère a reçu, jeudi dernier, une note d’information de l’ambassade d’Algérie au Brésil dans laquelle il a été précisé la liste nominative des exportateurs brésiliens de viandes mis en cause et qui sont au nombre de quatre 4». Selon lui, «des investigations et des enquêtes rigoureuses ont été déclenchées (par les services algériens habilités), toutes les cargaisons sont contrôlées et analysées par nos laboratoires, alors qu’un conteneur d’une capacité de 24 tonnes de viandes en provenance du Brésil a été gelé au niveau du port d’Alger, et les analyses sont en cours».

À ce propos, le ministre a assuré que les analyses effectuées, jusqu’à ce jour, étaient négatives, et que «toutes les viandes mises actuellement sur le marché sont saines». Pour rappel, l’affaire de la viande brésilienne avariée a éclaté lorsque la police brésilienne a découvert, la semaine dernière, que des gros exportateurs de viande avaient corrompu des inspecteurs des services d’hygiène, pour certifier de la viande avariée comme étant propre à la consommation.

Ancrer la culture de l’assurance chez les professionnels de la pêche



L’impérative adhésion des professionnels de la pêche et de l’aquaculture à l’assurance des personnes a été soulignée hier, lors de la journée d’information qui a été consacrée au sujet, et qui s’est déroulée à l’hôtel Sheraton, en présence du ministre de l’Agriculture, M. Chelghoum.

Cette journée, qui avait pour objectif de sensibiliser les pêcheurs et les professionnels de l’aquaculture quant à l’importance de l’assurance, sera généralisée à toutes les wilayas et lieux de travail des travailleurs qui exercent ce laborieux métier. En effet, plus de 49.000 marins et plus de 90.000 travailleurs dans les secteurs sus-cités sont concernés par l’adhésion au système d’assurance sur les personnes, d’autant plus que le travail marin a été classé, par l’Organisation internationale du travail, parmi les activités les plus dures et à grand risque. Cette opération a été lancée, selon le directeur des études au ministère de la pêche, Brahim Roudane, en 2016, par la Caisse nationale de la pêche et de l’aquaculture, afin d’ancrer chez les professionnels du métier, la culture d’assurance des personnes.



5.500 tonnes, la part de l’Algérie d’espadon et 1.043 tonnes de thon



Concernant la pêche de l’espadon, le ministre a précisé que les négociations qui ont eu lieu en février dernier avec l’organisation mondiale qui gère la pêche du thon ont permis à l’Algérie de décrocher une part de 5.500 tonnes d’espadon à pêcher. Un quota qui sera réparti entre tous les pêcheurs marins. Le ministre a annoncé, à l’occasion, la tenue d’une conférence nationale, pour définir les mesures et modalités de pêche de cette part inhérente à l’année 2018. Il a fait également savoir que 16 opérateurs ont déposé des demandes pour la pêche du thon, dont les parts seront remises aux pêcheurs à la fin du mois d’avril, selon les dispositions définies par décision ministérielle, affirmant que la part de l’Algérie de thon est de 1.043 tonnes.

Il précise en outre qu’une demande a été remise à l’Organisation mondiale de préservation de thon dans l’Atlantique et la Méditerranée, pour la création de trois fermes aquacoles d’engraissement de thon. M. Chelghoum souligne par ailleurs que des opérateurs privés ambitionnent d’investir dans l’aquaculture pour l’élevage d’autres variétés de poissons afin de combler le déficit de consommation locale. Il dit qu’une fois les projets en cours, qui sont au nombre de 120, entreront en production, ceux-ci permettront de couvrir plus de 70% des besoins du marché national.

Salima Ettouahria