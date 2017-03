Prévention contre la tuberculose, M. Abdelmalek Boudiaf : « L’Algérie est leader en Afrique »

«L’Algérie est passée de 300 cas de tuberculose enregistrés pour 100.000 habitants, à 13 cas, depuis l’indépendance, et ceci en grande partie grâce à la culture préventive qu’on a instaurée chez le citoyen», s’est félicité le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

M. Abdelmalek Boudiaf, qui a assisté, en présence du wali d’Alger Abdelkader Zoukh, à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, organisée à l’Institut Pasteur d’Alger, a fait savoir que les experts de l’OMS estiment que l’Algérie réunit tous les facteurs pour être leader en Afrique en matière de prévention. «Deux experts de l’OMS, qui étaient en visite de travail en Algérie, ont affirmé, dans leurs rapport, que tous les facteurs sont positifs pour que l’Algérie devienne leader en matière de protection sanitaire en Afrique», a-t-il indiqué.

Le ministre a expliqué que l’Algérie doit rendre son bilan dans deux ans concernant la vaccination contre la tuberculose, ajoutant que sur les 194 pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 34 ont réussi à éradiquer complètement la maladie, et 160 autres sont en pleine campagne de vaccination.

Il a également assuré que les vaccins sont disponibles dans tous les établissements sanitaires, et que les médecins se doivent de sensibiliser les citoyens quant à l’importance de cette vaccination.

S’adressant aux blouses blanches, M. Boudiaf insiste sur l’importance d’inculquer une culture sanitaire aux Algériens, précisant que «les méfaits de la non-vaccination se feront ressentir dans 25 à 30 ans à venir».

Intervenant à cette occasion, M. Sofiane Ali Hallassa, responsable du programme national de lutte contre la tuberculose au ministère de la Santé, a affirmé que le nombre de cas enregistrés baisse d’année en année. «Nous avons recensé près de 22.389 malades atteints de tuberculose en 2016, contre plus de 23.000 en 2015, soit une baisse de 4%», a-t-il précisé. Selon lui, «cette baisse est enregistrée chez les patients atteints de tuberculose pulmonaire, qui est malheureusement la plus contagieuse». Concernant le traitement de la tuberculose pulmonaire contagieuse, le professeur a soutenu que ce traitement est disponible dans la plupart des établissements publics de santé de proximité, où le patient bénéficie des médicaments à titre gratuit, confirmant, à ce propos, le suivi de chaque cas pour une période de 6 mois au sein de l’établissement de proximité, «à l’exception des cas très graves ou des cas présentant des symptômes secondaires propres à la pathologie ou provoqués par les médicaments, dont l’hospitalisation avait été maintenue jusqu’à la guérison totale», a-t-il encore ajouté.



Comment se transmet la tuberculose



S’agissant des cas de tuberculose extrapulmonaire, le chargé du programme de lutte contre cette maladie a affirmé que contrairement à la tuberculose pulmonaire, qui est diagnostiquée et suivie par des pneumologues, la prise en charge se fait au niveau des services spécialisés en fonction de l’organe atteint, ce qui complique, selon le Pr Ali Hallassa, leur maîtrise en raison de l’anoxie affectant ces organes extrapulmonaires.

Selon les explications fournies par le responsable, la tuberculose pulmonaire contagieuse se déclare à travers la toux et les crachats. Par contre, la tuberculose extrapulmonaire est asymptomatique et n’est mise en évidence qu’après un laps de temps et les examens précis qu’aura subis le patient.

Abordant les facteurs de risque de la tuberculose, qui affecte différents organes, à savoir extrapulmonaire, le Pr Ali Hallassa les impute à la consommation de lait de vache non pasteurisé, non bouilli et contenant un virus Pika qui se transmet du bétail à l’être humain, d’autant plus que les examens médicaux au sein des différents services hospitaliers ont prouvé que la pathologie est répandue beaucoup plus parmi les habitants des régions rurales et pastorales, ajoutant que «les vétérinaires ont confirmé une prévalence élevée des cas de tuberculose au niveau national au cours des dernières années en particulier».



M. Boudiaf : « Nous pouvons devenir également leaders dans la production pharmaceutique. »



Sur un autre volet, le ministre a annoncé que l’Algérie produit plus de 61% des médicaments vendus en officines. «Nous pouvons devenir également leaders dans la production pharmaceutique. L’Algérie a engagé des processus de facilitation dans ce domaine qui ne sont présent nulle part ailleurs en Afrique», a-t-il exprimé. Concernant le projet de loi sur la santé, Abdelmalek Boudiaf a assuré que son département a pris en compte près de 8.000 contribution et avis des praticiens de son secteur.

«Nous sommes passés de 211 articles, à plus de 472, dont une centaine ont trait à la prévention», a-t-il signalé. Selon lui, ces chiffres attestent de la réelle volonté des autorités à instaurer une politique sanitaire efficace.

Il y a lieu de dire que le ministre a baptisé, en matinée, la Clinique des brûlés de Pasteur, au nom du professeur Pierre Chaulet et de sa femme Claudine. Ils ont été les pionniers de la lutte contre la tuberculose en Algérie, et experts auprès de l’OMS en la matière.

Sarah A. Benali Cherif