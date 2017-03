Notre Forum de l’Économie : Privilégier la sous-traitance nationale

2017 a été décrétée, par le ministère de l’Industrie et des Mines, l’année de la sous-traitance en Algérie. Des textes, notamment la loi de finances, prévoient plusieurs avantages aux investisseurs versés dans ce domaine, et la nouvelle loi d’orientation sur le développement de la PME réserve un chapitre à la promotion de la sous-traitance.

En dépit de tout cet engagement politique, le président du réseau des bourses de sous-traitance, estime qu’au-delà des textes, il existe un gisement d’activités susceptible d’être captivé très rapidement.

Invité, hier, du Forum Economie d’El Moudjahid, Kamel Agssous, a indiqué, que pour pallier au retard enregistré, il faut tout simplement opter pour des mécanismes simples qui consistent à faire évoluer la relation partenariat sous-traitants/industriels, encourager la mixité public/privé, et enfin arriver à des signatures de conventions entre grands groupes industriels et sous-traitants, pour aboutir par la suite à des contrats spécifiques.

Le conférencier, venu avec des propositions, propose que l’ANDPME soit l’interlocuteur des groupes, toutefois, il dira que tant que les managers des entreprises publiques continueront à afficher leur frilosité envers les entreprises locales, il ne peut y avoir d’évolution.

Car dit-il, c’est le marché national qui permettra aux PME algériennes de prouver leurs compétences ; c’est cette émergence au niveau local qui constitue une garantie pour les entreprises étrangères qui veulent sceller des partenariats en Algérie. C’est dans ce contexte que Kamel Agssous, appelle les grandes entreprises industrielles et les sous-traitants à dépasser le stade des relations commerciales et s'engager dans une démarche conventionnée, de façon à bâtir un partenariat durable qui soit profitable au tissu industriel national. A ce propos, l’invité du Forum Economie a annoncé qu’une demande a été introduite auprès du ministère de l’Industrie : « Nous avons introduit une demande auprès du ministère de l'Industrie et des Mines pour proposer la signature de conventions entre les donneurs d'ordres (ou grandes entreprises), notamment publiques, et les sous-traitants nationaux pour dépasser le stade des relations commerciales entre les deux parties et aller vers un partenariat stratégique permettant de développer le tissu industriel national ».

L’objectif de ces conventions est de permettre aux sous-traitants nationaux « d'avoir des marchés et de développer leurs activités en Algérie ce qui augmentera forcément le taux d'intégration national dans les différentes filières de l'industrie ». Notre invité plaide pour le changement de méthode et privilégier la sous-traitance nationale pour l'encourager à émerger à travers un partenariat stratégique entre les donneurs d'ordres et les sous-traitants. L’orateur, qui refuse que l’on qualifie ses propos de pessimistes, se dit plutôt objectif, et reconnaît que les pouvoirs publics ont choisi une nouvelle approche pour promouvoir cette activité considérée comme créatrice de richesse.

Mais aussi comme un instrument en mesure de réduire la facture d’importation des pièces de rechanges et composantes d’équipements industriels susceptibles d’être fabriquées en Algérie.

Prenant pour exemples Sonatrach et Sonelgaz, il avancera le chiffre de un milliard de dollars, en guise de facture d’importation des composantes et pièces de rechange.

En faisant un état des lieux de la sous-traitance, le conférencier a annoncé que dans notre pays, il existe 900.000 entreprises, dont 9.000 seulement activent dans le secteur de l’industrie, avec 900 à 1.000 qui travaillent dans la sous-traitance industrielle. En termes de pourcentage, cela signifie 10%. Un chiffre dérisoire, selon l’orateur, qui a fait une comparaison avec les pays voisins où le taux d’intégration est plus élevé, il dira qu’en Tunisie le nombre d’entreprises sous-traitantes représente 20% du total des entreprises industrielles. Au Maroc, le taux est de 28%. Alors que la France compte 35.000 entreprises sous-traitantes employant 500.000 travailleurs. Kamel Agssous a rappelé, par ailleurs, que le secteur industriel en Algérie ne représente que seulement 5% du PIB. Ce qu’il considère comme une contribution timide.

Au sujet de la nouvelle loi d’orientation sur le développement de la PME adopté au mois de janvier dernier, il la considère comme un atout majeur pour la promotion du réseau des PME et le développement de la sous-traitance nationale.

Cette loi, dit-il, dispose de mesures incitatives à la promotion de la sous-traitance qui fait partie d'une stratégie globale de l'industrialisation du pays, et qui vient combler les insuffisances relevées dans l'ancienne loi, déplorant en ce sens l'échec du programme de mise à niveau de 20.000 PME qui devait prendre fin 2014. Le président de la Bourse algérienne de sous-traitance est par ailleurs sur la tenue de la 4e édition du Salon national inversé de la sous-traitance du 3 au 6 avril à Alger, et qui regroupera des industriels-donneurs d'ordres qui présenteront leurs besoins en matière de produits ou de services pour qu'ils soient fournis par les sous-traitants afin de prendre connaissance des besoins exprimés.

Selon lui, une cinquantaine d'entreprises-donneurs d'ordres ont confirmé leur participation, tandis que plus de 400 visiteurs-receveurs d'ordres (sous-traitants) s'y sont déjà inscrits, précisant que ce sera une opportunité pour les deux parties pour « nouer des contacts, tisser des liens et discuter sur d'éventuels projets en commun et des partenariats au profit de l'industrie nationale ».

Des conférences-débats sont également au programme et porteront sur le marché de la sous-traitance en Algérie, notamment dans les énergies renouvelables et des industries mécaniques, et sur le rôle des clusters (pôles régionaux industriels) dans la sous-traitance. Pour rappel, la Bourse de sous-traitance a été créée en 1992 avec l’appui du ministère de l’Industrie, soit au début de l’ère des réformes économiques, la BSTP-Centre est organisée sous la forme d’une association professionnelle (loi 90-31), qualifiée d’utilité publique et à but non lucratif. C’est une véritable banque de données mise au service des PME.

La BSTP-Centre dont la méthodologie d’action est conçue par le système de l’Organisation des Nations unies pour le Développement Industriel (ONUDI) (partenaire du programme international de coopération avec l’Algérie), joue un rôle incontournable sur le marché national et international en matière

de mise à disposition des entreprises économiques, des sous-traitants, fournisseurs et partenaires potentiels, selon le profil recherché.

Nora Chergui