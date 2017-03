AADL-1 : Livraison de 3.000 logements avant la fin du mois

3.000 logements du programme AADL 1 (2001-2002) seront distribués, dans la wilaya d’Alger, avant la fin du mois de mars, a indiqué hier, le DG de l’AADL. M. Mohamed Tarek Belaribi —qui s’exprimait lors de son passage dans une émission matinale diffusée sur une chaîne de télévision algérienne— a également fait savoir qu’un programme de livraison devant être élaboré sous peu avec le ministère de tutelle, devrait être publié, durant les prochains jours, dans un communiqué officiel.

A retenir, la distribution de ces 3.000 logements qui se décline comme suit : 1.200 unités à El Kerrouch (Reghaia), 911 à Semrouni (Ouled Fayet), 400 à Ouled Fayet, site II, et 350 à Ain El Malha, précise le DG de l’AADL. Pour ce qui concerne les bénéficiaires n’ayant pas encore eu leurs décisions de pré-affectation, M. Belaribi est formel : « Tous les souscripteurs de l’AADL 1 (programmes 2001-2002) vont avoir leurs décisions de pré-affectation d’ici la fin du mois ».

Autre remarque importante à mettre en avant, d’autres livraisons sont prévues durant les mois d’avril et de juin 2017. Le DG de l’AADL qui s’attarde sur la livraison attendue, vers la fin du mois d’avril prochain, signale qu’il s’agit en fait de « la plus grande opération de distribution de logements AADL » et que celle-ci concernera grand nombre de wilayas ; la capitale y compris. Aussi, il insiste sur le fait que « l’opération de remise des clefs aux bénéficiaires du premier programme l’AADL ne prendra fin qu’une fois que le dossier AADL 1 soit entièrement clos».

Pour rappel, c’est vers la fin de l’année 2015 qu’a eu lieu la première livraison des logements AADL 1, dans la wilaya de Annaba. Cela dit, et alors que l’opération de livraison des logements inscrits dans ce programme se poursuit actuellement, il existe des wilayas où le programme AADL 1 a été définitivement bouclé, où du moins, est en phase finale. C’est le cas notamment pour la wilaya de Mostaganem où les 40 derniers bénéficiaires de ce programme auront leurs appartements respectifs durant le mois de mars courant, et ce sera durant ces mêmes délais que pas moins de 400 souscripteurs d’AADL 2 devront avoir leurs logements, dans cette wilaya. La wilaya de Mostaganem n’est pas la seule région du pays où le programme AADL 1 est définitivement clos puisque c’est le cas également pour la capitale des Aurès, Batna.

Il faut dire que la remise des 3.000 logements AADL au niveau de la capitale, attendue dans les dix jours prochains constitue un nouveau pas de franchi, pour atteindre cet objectif de livraison de la totalité du programme AADL 1. Pour rappel, la dernière distribution des logements AADL 1 s’est effectuée, en décembre dernier, à Sidi Abdallah (Alger) avec la distribution de quelque 600 logements aux souscripteurs du programme 2001-2002. La cité de Sidi Abdallah dispose de toutes les structures nécessaires dont 10 écoles primaires, 7 CEM et 3 lycées, 300 locaux commerciaux, un bureau de poste, une agence d’Algérie Télécom, une agence bancaire, une unité de la protection civile ainsi qu’un parking d’une capacité de 1500 véhicules.

Cela dit, fait remarquer le DG de l’AADL, les projets de l’agence nationale de l’amélioration et de développement du logement sont implantés « à travers les 48 wilayas du pays». Il citera à titre d’exemple le projet de 300 logements dans l’extrême sud du pays, du côté de Tamanrasset et le programme de 2.000 unités à Ouargla. Pour sa part, et dans une déclaration à la presse en marge d’une visite d’inspection du projet de la grande mosquée d’Alger, M. Tebboune a précisé que le programme location-vente de 150.000 unités initialement, a été progressivement élargi à la réalisation de 80.000 unités en 2013, à 80.000 autres en 2015 et à 40.000 unités en 2016 auxquelles s’ajoutent récemment 120.000 nouvelles unités, ramenant ainsi le nombre global prévu au titre de ce programme à 470.000 unités.

Soraya Guemmouri