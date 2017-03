Entreprises du BTPH : Création de zones d’activité

L’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a plaidé à Oran pour la création de zones d’activité pour les entreprises du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH) dans chaque wilaya.

Lors d’une rencontre de l’association avec les promoteurs immobiliers, les bureaux d’études et les différents opérateurs du BTPH, organisée au siège de la wilaya d’Oran, le président de l’AGEA, Mouloud Khelloufi, a estimé qu’il est temps d’organiser ce secteur, déclarant : «Nous avons fait une proposition au gouvernement pour la création d’une zone d’activité pour les opérateurs du BTPH dans chaque wilaya, en dehors des villes.»

Mouloud Khelloufi a souligné que la loi de finances complémentaire de 2016 a fixé le cadre juridique qui permet l’attribution d’assiettes foncières à des privés pour la création des zones d’activités. La wilaya de Batna a été choisie pour accueillir le projet-pilote de la première zone d’activité spéciale BTPH, dont l’étude de réalisation, ainsi que le cahier des charges ont déjà été finalisés, a-t-il fait savoir.

Les textes d’application pour la création des zones d’activités se feront en concertation avec les opérateurs du BTPH qui ont été appelés à formuler des propositions pour son élaboration, a-t-il ajouté, soulignant que l’organisation du secteur de la promotion immobilière, qui connaît une grande anarchie avec des promoteurs qui «se font des gains faramineux au détriment de la qualité, est indispensable».

Chaque wilaya est appelée à fournir un cahier des charges qui répond à ses spécificités, a noté

M. Khelloufi, ajoutant que toutes les proposions seront étudiées pour en ressortir un cahier de charge global.

Il s’agit de deux cahiers des charges, le premier concerne la promotion immobilière, et le second régit le secteur du BTPH, a-t-il indiqué, relevant que cette rencontre a été organisée sur instruction du Premier ministre.

Ces cahiers des charges seront directement soumis au Premier ministre, avant la fin de l’année 2017, sans passer par les ministères concernés, a-t-il dit, ajoutant que c’est dans l’intérêt de l’État d’organiser ces deux secteurs primordiaux, que sont la promotion immobilière et le BTPH.