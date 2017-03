Tizi Ouzou : Des opérateurs exportent vers l’Afrique et l’Europe

Sept opérateurs de la wilaya de Tizi Ouzou exportent leurs produits vers des pays africains et européens, a indiqué, hier, le président de la Chambre locale de commerce et d’industrie Djurdjura (CCID), Medjkouh Ameziane.

Dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration, par le wali, de l’antenne d’Azazga du Centre national du registre du commerce (CNRC), ce même responsable a indiqué que ces exportations, d’une valeur globale d’environ 80.000 dollars, à destination des pays voisins (Maroc, Tunisie et Libye), de l’Afrique subsaharienne et de l’Europe (Espagne et Italie, notamment), couvrent cinq secteurs d’activité. Il s’agit principalement des produits industriels (détergents, emballage), de l’artisanat, du textile (notamment la confection) et de l’agro-alimentaire et de l’agriculture (miel, figue), soit les secteurs traditionnels concernés par l’exportation au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, a-t-il précisé, en ajoutant que des efforts sont engagés pour développer l’exportation dans d’autres domaines. Même si ce volume des exportations reste très faible, cette situation peut s’améliorer si des opérateurs sont accompagnés par certaines mesures, telles que les conditions et durée de stockage au niveau des infrastructures portuaires, afin qu’ils puissent placer leurs produits sur le marché international, a ajouté ce même interlocuteur.

Le président de la CCID a relevé des initiatives à l’exportation dans le secteur agro-alimentaire, notamment. Il a indiqué, à ce propos, que, cette année, cette même Chambre accompagne un opérateur de la wilaya de Béjaïa, pour exporter du caroube vers la Pologne.

Le directeur national du CNRC, Mohamed Slimani, présent à l’inauguration de l’antenne d’Azazga (qui coiffe 29 communes), a fait savoir que l’Algérie compte environ 15.000 exportateurs, précisant que pour encourager cette activité et avoir des parts importantes sur le marché international, il est nécessaire de réussir le pari du rapport qualité-prix.

Il a rappelé le CNRC accompagne les opérateurs qui veulent se lancer dans l’exportation, à travers, notamment des facilitations engagées depuis 2003, soulignant que les mesures engagées par l’État pour améliorer le climat des affaires ont permis à l’Algérie de remonter de 10 places dans le classement mondial des pays exportateurs ; toutefois des efforts restent à faire pour améliorer ce classement qui reste en deçà des attentes, a-t-il indiqué. Pour sa part, le wali a relevé, concernant la wilaya de Tizi Ouzou, que la mise en place d’un tissu industriel fort est un préalable au renforcement de la productivité en vue d’aller vers l’exportation. (APS)