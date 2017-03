Climat des affaires : Quelle évolution ?

Les travaux de la première édition du Forum «Emerging Algeria», qui se tiendra désormais chaque année, se sont ouverts, hier à l’hôtel Sofitel à Alger.

Issus de différents domaines, hauts responsables, experts et analystes, algériens et étrangers, ont débattu du nouveau modèle économique de croissance mis en place par l’Algérie, il y a près d’une année. Problématique principale : quelle évolution du climat des affaires, suite à l’adoption des nouvelles lois respectives sur la PME et l’investissement? Dans son allocution d’ouverture, Kamel Osmane, directeur général de Medafco, a relevé les objectifs dudit Forum. Il est question, explique-t-il, d’informer la communauté d’affaires de l’évolution du marché, mettre en contact les opérateurs algériens entre eux et avec les étrangers, ainsi que d’identifier les meilleures pratiques censées améliorer l’attractivité de l’investissement en Algérie.

S’ajoute l’impératif d’expliquer au moment opportun l’équation de l’entrepreuneuriat dans toute sa complexité, et d’améliorer davantage l’écosystème. De son côté, Andrew Noble, ambassadeur britannique à Alger, relève, tout de go, les efforts consentis par les pouvoirs publics algériens pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle dans ce qu’il appelle «le développement d’une économie réelle».

Le diplomate s’est dit certain que l’importante dynamique de création de micro-entreprises et de PME par des universitaires sera un «atout maître de l’économie algérienne de demain». Toutefois, M. Noble appelle à l’amélioration du taux d’investissement entre l’Algérie et la Grande-Bretagne, précisant que le «vrai» gagnant-gagnant est certes celui qui crée de l’emploi, mais aussi du bénéfice.

Et relève la disposition de l’ambassade britannique à assister en particulier les femmes algériennes diplômées, dont le taux de chômage est élevé.



Mettre fin au « stress foncier »



Pour sa part, Sihem Heraoua, directrice adjointe de l’investissement au niveau de l’Agence nationale de développement de l’investissement en Algérie, a passé au peigne fin l’apport du nouveau code de l’investissement, citant, entre autres, l’automaticité des avantages, la non-rétroactivité des lois, la protection contre la réquisition administrative, ainsi que le recours institutionnel, juridictionnel, et/ou arbitral.

L’intervenante a retracé les avantages de cette nouvelle loi liés au droit commun, aux activités privilégiées et créatrices d’emploi, ainsi que les investissements d’intérêt national. Quant à Amel Makhen, directrice du foncier et de l’observatoire relevant de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncières, a parlé des 50 parcs industriels, dont 39 on vu leur étude finalisée, qui, une fois achevés, permettront à l’Algérie, d’une part, de faire face au «stress foncier», et, de l’autre, à disposer d’une superficie de 12.000 hectares de foncier agricole.

Fouad Irnatene