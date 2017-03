Commentaire : Patriotisme

L’institution du Service national n’a jamais cessé d’affirmer des liens indéfectibles entre la nation et son armée. Ecole du patriotisme, du sacrifice et de la formation du sens de la citoyenneté, l’institution, à travers ses missions régaliennes, s’est constamment illustrée par de précieux acquis, des œuvres remarquables et des défis couronnés par des succès indéniables. C’est un choix stratégique qui aura grandement contribué au processus du développement du pays et à sa défense. L’histoire aura aussi consigné l’élan généreux de la jeunesse algérienne qui s’est acquittée sans retenue de son devoir à l’égard de la Nation. L’édification de l’Etat, doté de tous ses attributs de souveraineté, dès les premières années de l’indépendance, s’est faite aussi, avec le renfort des jeunes appelés du service national. L’enthousiasme qui animait et qui nourrit toujours leur engagement, puise sa force et sa vigueur des nobles valeurs du 1 Novembre 1954. Il est vrai que l’ANP est la digne héritière de la glorieuse Armée de libération nationale. C’est également, aux heures les plus tragiques et les plus sombres d’un terrorisme sanglant et aveugle que s’est dressée l’ANP, tel un rempart inexpugnable contre des desseins criminels. La nation et le peuple ont pris acte de la bravoure et du dévouement des soldats de l’ANP. La Transsaharienne et le Barrage vert, en plus de nombreux projets nationaux d'envergure, des interventions à caractère humanitaire, face aux catastrophes naturelles, les besoins d’assistance médicale, l’ouverture de routes, la mise en valeur des terres agricoles, restent gravés comme sur du marbre, dans notre esprit. L’implication des éléments de l’ANP, dans ce développement tous azimuts, incarné par l’ouverture de routes, la mise en valeur de terres agricoles, la réalisation de lignes ferroviaires, a raffermi et consolidé au maximum, les liens qui unissent l’Armée à la Nation. En ces temps d’incertitude, de multiples bouleversements politiques et économiques, à l’échelle mondiale et régionale, la prolifération du crime transfrontalier, d’un terrorisme international et l’exacerbation d’un extrémisme violent, rendent plus nécessaire que jamais, la riposte intransigeante de notre armée, contre ces fléaux délétères.

M. B.