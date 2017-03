École des techniques de l’intendance de Blida : Un rôle d’avant-garde

Une grande affluence a été enregistrée à l’ouverture des journées d’information sur l’Ecole des techniques de l’intendance chahid Djilali Bounaàma de Blida, abritées par le centre d’information territoriale chahid Madi Mohamed.

La manifestation, ouverte jusqu’au 29 du mois courant, a pour objectif d’informer le large public, dont les jeunes notamment, sur les activités et missions de l’Ecole, ainsi que les conditions d’accès à ses prestations, à travers des expositions et ateliers mettant en exergue différents équipements militaires et pédagogiques exploités dans la formation de ses élèves. Ces journées sont inscrites au titre du plan de communication de la direction centrale de l’intendance pour l’année 2017, a indiqué, à l’occasion, le commandant de l’Ecole, le colonel Mourad Kadi, soulignant le rôle de cet établissement dans la formation des éléments militaires. Il a informé, à ce propos, que l’Ecole des techniques de l’intendance forme des officiers (tous rangs et toutes catégories confondues), ainsi que des éléments du service national, dans différentes spécialités, en vue de renforcer les unités de l’ANP en éléments compétents et professionnellement aptes, tout en affirmant la détermination du haut commandement de l’Armée nationale populaire à développer le système de formation militaire, en mettant à contribution tous les moyens pédagogiques modernes nécessaires, en plus de la ressource humaine adaptée, pour ce faire. L’Ecole des techniques de l’Intendance de Blida assure une formation, couronnée par un diplôme professionnel militaire dans plusieurs spécialités et métiers, dont l’hôtellerie, le chauffage et froid, la couture, le contrôle de la qualité, les énergies renouvelables. Cet établissement de formation, opérationnel depuis 1980 sous le nom de Centre de formation des techniques de l’intendance (CFTI), a été promu au statut d’Ecole le 15 juin 2013.