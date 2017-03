Sétif : Des réalisations majeures

C’est en présence des autorités civiles et militaires que le colonel Ait Abderrahmane Kamel, commandant du secteur militaire, représentant le général Athamna Amar, chef de la 5e région militaire a procédé hier à Sétif, à l’ouverture des portes ouvertes sur le service national.

Organisées au centre d’information territorial de l’ANP, ces portes ouvertes marquées par une imposante exposition et la projection de documentaire sur les grandes réalisations des jeunes appelés, ne sont pas sans consacrer également un espace privilégié à la nouvelle loi et les acquis

induits à différents niveaux en faveur des jeunes appelés.

Intervenant dans ce contexte, le lieutenant colonel Slimane Mezour, chef du centre du service national de Sétif qui regroupe les deux autres wilayas de Bordj Bou Arreridj et Bejaia, ne manquera pas de faire état de ces avancées et des grandes réalisations dans de nombreux domaines depuis la réalisation du barrage vert, la réalisation de voies de chemins de fer, leur contribution lors de grandes catastrophes à l’instar du séisme de Chlef ou les inondations de Bab el Oued avec une présence sans faille durant la décennie noire et de la préservation de l’intégrité territorial du pays.

Il s’agir de former des hommes et ancrer en eux l’amour et les valeurs de la patrie dira l’intervenant qui fera état de 11 centres du service national et 40 bureaux répartis à travers le territoire national, toujours plus proche du citoyen.

Le commandant du secteur militaire de Sétif qui procédera au nom du général major, chef de la 5eme région militaire à l’ouverture officielle de ces « portes ouvertes w» abondera dans ce même sens et soulignera l’importance que revêtent de telles initiatives. Des rencontres qui sont destinées à consolider le lien entre l’ANP et la nation, renforcer le front de la défense avec des compétences avérées, fières des sacrifices de leurs ainés et une formation qualitative.

F. Zoghbi