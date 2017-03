Service national : école sans égale pour les jeunes

Depuis sa création en 1968, le Service national a toujours constitué une école sans égale dans la formation des jeunes, sur les plans militaire, culturel et social, a affirmé, à Blida, le directeur du Service national au ministère de la Défense nationale, le général major Mohamed-Salah Benbicha.

A l’ouverture de portes ouvertes organisées à l’occasion de la célébration du 49e anniversaire de l’institution du service national, le général-major Benbicha a soutenu que ce dernier (service militaire) est "une opportunité offerte aux jeunes afin d’acquérir davantage de connaissances, qui leur permettront de mieux appréhender leur avenir, tout en faisant la découverte du domaine militaire". L’institution du service militaire au lendemain de l’indépendance fut l’une des plus importantes décisions prises par les autorités du pays, a- t-il ajouté, la qualifiant de choix stratégique par excellence sur lequel il était escompté le relèvement d’un nouveau défi, celui de construire le jeune Etat algérien. Il a souligné que la jeunesse algérienne a répondu en force à cet appel de la Nation , en s’armant, a-t-il dit des glorieuses valeurs du 1er Novembre, constituant, ainsi, une véritable machine humaine qui a concrétisé des réalisations historiques qui ne seront jamais oubliée, parallèlement au fait qu’elle fut un véritable rempart contre le terrorisme. A son tour, le commandant du Centre du service national de Blida, le colonel Belmadani Ahmed, a fait savoir que ces portes ouvertes, qui se poursuivront jusqu’à mardi, s'inscrivent dans le cadre de la mise en application du programme de communication de l’Armée nationale populaire (ANP), visant à rapprocher le citoyen, notamment les jeunes de l'institution militaire.

Les visiteurs, aux portes ouvertes, ont aussi, le loisir de s'informer sur les différents modes de formation militaire et autres entraînements spécialisés dispensés aux jeunes appelés, tout en prenant, également, connaissance des plus importantes réalisations accomplies par les jeunes appelés sous les drapeaux. Le responsable a cité parmi ces réalisations, la Transsaharienne et le Barrage vert, en plus de nombreux projets nationaux d'envergure, réalisés à Alger, dont le musée central de l'ANP et l'hôpital militaire d'Ain Naadja. L'opportunité a donné lieu à la récompense de nombre de retraités de l'ANP et d'anciens appelés du Service national, parmi les premières promotions.

Le service national a été institué en 1968 et la première promotion en la matière a concerné les citoyens nés en 1949, qui ont été enrôlés le 21 avril 1969.



Portes ouvertes dans les wilayas du Sud



Des journées "Portes ouvertes" sur le Service national sont organisées à compter d’hier au niveau des centres et bureaux du S.N de certaines wilayas du Sud du pays, à l’instar d’Ouargla, Laghouat et Tamanrasset, à l’initiative de la direction du Service national au ministère de la Défense nationale.

Ces Portes ouverts permettent au public de s’informer sur le SN et de s’enquérir de ses réalisations et de ses objectifs, portant implication du citoyen dans différentes actions et missions d’intérêt national, dans la gestion de secteurs socio-économiques et des besoins de la Défense nationale, ont indiqué les organisateurs. Cette manifestation est également riche en informations sur la durée de mobilisation dans le cadre du S.N, les dossiers exigés pour le recensement des citoyens éligibles au S.N, pour la sélection médicale, ou le sursis, en plus d’autres informations sur les droits et devoirs garantis par la loi du Service national 14-06 du 9 août 2014. Ces journées, qui se poursuivront jusqu’à mardi prochain prévoient également la vulgarisation des diverses missions humanitaires accomplies par les éléments de l’Armée nationale populaire, des interventions et assistance médicales en cas de catastrophes naturelles, l’apport des éléments du SN à travers leur implication dans le développement, tels que l’ouverture de routes, la mise en valeur de terres agricoles, la réalisation de lignes ferroviaires, l’édification de villages. Cette manifestation vise la concrétisation de la stratégie d’ouverture sur la société prônée par le haut commandement de l’ANP à travers le raffermissement des liens Armée-Nation, le rapprochement du public pour l’informer des différentes étapes traversées par le S.N et ses missions de développement, d’édification et de défense du pays depuis sa création en 1969, ont indiqué les organisateurs.



Couverture totale dans la région Ouest



La création de nouveaux bureaux du service national (BSN) a permis d’assurer la «couverture totale» de l’ensemble des wilayas de l’Ouest du pays, sous le champ de compétence de la 2e Région militaire (2e RM) de l’Armée nationale populaire. Le coup d’envoi de la manifestation, qui se tient trois jours durant au CSN d’Oran, a été donné par le chef d’état-major de la 2e RM, le général Saïd Boucenna, au nom du commandant de la 2e RM, le général-major Saïd Bey, en présence de cadres supérieurs de l’ANP et d’anciens membres du premier contingent du service national (1969) honorés à cette occasion. «Ces journées portes-ouvertes sont organisées dans le but de rapprocher l’administration militaire des citoyens et surtout les jeunes», a indiqué le général Saïd Boucenna dans son allocution de bienvenue, signalant que l’objectif est de «faire connaître les dispositifs du service national définis par la législation en vigueur».

La manifestation coïncide avec le 49e anniversaire de l’instauration du service national qui constitue «une école du devoir et de l’honneur», a également souligné le chef d’état-major de la 2e RM en insistant sur le patriotisme et autres notions fondamentales valorisés, notamment par «la contribution du Service national à la consécration du principe de défense de la souveraineté nationale».

La cérémonie d’ouverture a été aussi marquée par la projection d’un film documentaire et la visite d’une exposition mettant en relief l’importance du service national, les dispositifs réglementaires relatifs à cette obligation, ainsi que les formations qualifiantes dispensées dans ce cadre. La contribution des différents contingents du service national au développement économique du pays est également mise en exergue lors de ces journées portes-ouvertes où les visiteurs prennent connaissance des grandes réalisations accomplies dans nombre de domaines tels que la lutte contre la désertification (Barrage vert), la lutte contre l’analphabétisme, et l’aide des citoyens lors des catastrophes naturelles (séismes, inondations, intempéries).

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la cérémonie d’ouverture, le commandant du Centre du service national d’Oran, le lieutenant-colonel Rachid Taberkane a mis l’accent sur «l’impact positif» induit par la création de nouveaux Bureaux du service national qui permet d’assurer la couverture totale de la région Ouest. Les formalités inhérentes au service national sont accomplies par les jeunes citoyens concernés au niveau des bureaux de leur wilaya de résidence, sans contrainte de déplacement vers d’autres wilayas.