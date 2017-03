Hommage à la moudjahida Djamila Amrane : Un exemple de la femme algérienne militante

Un recueillement à la mémoire de la Moudjaihida Djamila Amrane été organisé samedi au palais de la culture Moufdi Zakaria, à l'occasion du quarantième jour de son décès, pour rendre hommage à la défunte qui était «un exemple de la femme algérienne militante». Le compagnon d'armes de la défunte, le Moudjahid Abdelmadjid Azzi a mis en exergue, dans de son témoignage, le rôle de la moujdahida pendant la guerre de libération notamment dans la Wilaya III plus précisément à la deuxième région depuis juillet 1957 où elle était infirmière et assistante sociale et qui a su s'«attirer l'estime de tout le monde». Amina Amrane, la fille de la défunte a évoqué les souffrances de sa mère depuis sa naissance en 1939, rappelant qu'elle avait fait face à plusieurs guerres et conflits qui» n'ont pas ébranlé sa détermination», soulignant son rôle de «mère et d'épouse malgré les conditions difficiles et ses missions compliquées lors de la révolution». La représentante du ministère de la Culture a rappelé le message de condoléances adressé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika à la famille de la défunte le 11 février dernier dans lequel il a rendu hommage au parcours de la moudjahida Djamila Amrane. (APS)