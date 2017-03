Le Président Bouteflika félicite son homologue bangladais Mohammad Abdul Hamid

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux à son homologue bangladais, Mohammad Abdul Hamid, à l’occasion de la célébration du 46e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il lui a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer au renforcement et à la promotion des relations bilatérales dans divers domaines. «I l me plaît, au moment où la République populaire du Bangladesh célèbre le 46e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple bangladais frère », lit-on dans le message du Président Bouteflika. « Je saisis cette heureuse occasion pour saluer la qualité des liens de fraternité et de solidarité unissant nos pays et vous réaffirmer ma pleine disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement de nos relations bilatérales dans divers domaines au mieux des intérêts de nos deux pays et de nos deux peuples frères », conclut le Chef de l’Etat. (APS)