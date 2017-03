Diplomatie : M. Lamamra reçoit les ambassadeurs du Salvador et de Lettonie

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a reçu hier, au siège du ministère des Affaires étrangères, Mme Carmen Maria Gallardo Hernandez, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Salvador auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Lamamra a également, reçu dimanche, au siège du MAE, M. Imants Viesturs Liegis, qui lui remis les copies figurées des lettres de créance l’accréditant en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Lettonie auprès de la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Paris, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. (APS)