MDN : Élimination de deux terroristes à Constantine

Grâce à l’exploitation efficiente de renseignements et suite à une embuscade tendue dans la zone de Djebel El-Ouahche à Constantine (5e Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a éliminé, le 25 mars, deux terroristes, en l’occurrence le dangereux criminel recherché. L. Noureddine, alias Abou Al Hammam qui avait rallié les groupes terroristes en 2008, responsable de plusieurs crimes qu’a connus la région, ainsi que le terroriste F. Bilal, précise le MDN. L’opération a permis de récupérer un pistolet automatique de type Beretta et une quantité de munitions, souligne le communiqué. (APS)



Six narcotrafiquants appréhendés et 24,5 kg de kif traité saisis à l’Ouest



Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont appréhendé, le 25 mars, à Tlemcen et Oran (2e Région militaire), six narcotrafiquants et saisi 24,5 kg de kif traité, six véhicules et 142.000 comprimés psychotropes, tandis qu’un camion chargé de 24,5 q de tabac a été saisi à Biskra (4e Région militaire). A Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), des détachements de l’ANP ont saisi cinq camions, trois véhicules tout-terrain, 30,5 tonnes de denrées alimentaires, 15.000 litres d’huile de table, 49.920 unités de produits détergents et deux détecteurs de métaux. Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à Illizi (4e Région militaire) et El-Tarf (5e Région militaire), seize immigrants clandestins. (APS)