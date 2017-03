L’Opep a respecté ses engagements à 100%, alors que, les pays producteurs hors de l’organisation, concernés par l’accord de réduction de la production ont concrétisé 94% de l’objectif retenu. C’est la conclusion du comité technique, Opep-non Opep, chargé du suivi du niveau de mise en œuvre de l’accord, qui s’est réuni, hier, au Koweït. La réunion qui devait également examiner l’impact de cette démarche sur le marché, et les moyens de consolider le processus entamé en janvier de cette année, a abouti à cette décision de proroger la durée de l’accord devant expirer en juin, de six mois supplémentaires pour une meilleure réactivité du marché. Une conviction partagée par le président russe qui affirmé, en décembre dernier que, les excédents sur le marché du pétrole « disparaîtront au second semestre 2017 », tout en rassurant que son pays continuera à coopérer avec l'OPEP à l'avenir, et respectera ses engagements ». Des indicateurs, certes préliminaires, mais qui ne peuvent que conforter l’action de l’Opep qui aspire à retrouver ses repères, et sa force d’intervention. Avec une part non négligeable des réserves pétrolières mondiales, soit 71,5 %, et une part de marché dans la production mondiale évaluée à 41 %, selon des experts du domaine, l’organisation des pays exportateurs de pétrole est à la reconquête de sa vocation d’acteur régulateur du marché. L’OPEP dont le rôle a fini par se rétracter à la faveur d’autres interférences, semble vouloir ainsi récupérer son influence sur un marché guidé par la logique de l’offre et de la demande, et surtout par une surabondance des stocks pétroliers, à travers une action mieux coordonnée entre ses membres, et les pays exportateurs hors de l’organisation. L’OPEP, qui, faut-il l’avouer, a échoué, jusqu’ici, à agir dans la cohésion, et qui ne disposait pas de mécanismes lui permettant de d’imposer le respect des quotas impartis, pour des raisons évidentes, tente aujourd’hui, devant l’ampleur de la crise qui a secoué les économies de la majorité des pays exportateurs de l’or noir, notamment les acteurs les plus influents au sein et hors de l’organisation, de se reconstituer pour faire face à la déliquescence du marché. Première action, l’OPEP décide, et annonce le 30 novembre 2016, à l’issue d’un accord commun, une diminution de 2 % de sa production, soit 1,2 millions de barils/jour et réussit à convaincre des pays producteurs non-Opep, et non des moindres, dont de la Russie d’adhérer à sa démarche. L’accord historique du 10 décembre 2016 qui a vu les 11 pays, hors, accepter de baisser leur production de près de 600 000 mbj, marquera ainsi le début d’une nouvelle ère de coopération entre l’Opep et les pays hors de sa sphère, et même peut-être, un début de restructuration de l’organisation au plan de ses missions futures. Une option confirmée par les initiés du domaine, d’autant plus que, les relations conflictuelles et les considérations géostratégiques ont fini par prendre le dessus sur l’essentiel, au détriment des intérêts des pays, et beaucoup plus, par miner les rapports entre les parties concernées. Pour l’heure, une chose est sûre, le dynamisme enclenché devra contribuer à consolider la capacité de l’Opep à stabiliser les prix, en attendant que l’organisation retrouve sa voie et sa raison d’être.

D. Akila