Regard : Quand la nature séduit les Algériens

C’est le printemps. La nature s’éclate pour répandre l’enthousiasme. On se sent certainement mieux dans notre peau avec, toutes ces plantes qui égaient nos balcons, nos routes et nos quartiers pour nous dire qu’elles sont en fête. En cette saison, le sens de la nature est très développé, chez-nous. Comment d’ailleurs, résister au charme de toutes ces plantes en folie, « choyées » et joliment entretenues, par ces vendeurs ou plutôt, ces invétérés du vert qui emménagent, dans certaines artères pour donner une seconde vie, à des quartiers tristes et sans âme, malmenés de surcroît par de mauvaises habitudes, à la peau coriace. Les plantes, c’est un fait, « titillent » les algériens, de plus en plus, pour occuper une place de choix, dans le vécu de chacun de nous, au point de ne plus considérer celles-ci, comme objet de décoration, mais comme besoin vital. Les passionnées du vert ne se comptent plus sur les bouts des doigts, dans les grandes villes où la nature s’invite carrément dans nos foyers pour créer cette touche esthétique autour de nous et surtout couper avec les tracasseries quotidiennes pour mieux vivre, dans notre petit nid. On se rapproche de plus en plus de dame Nature. De nouveaux réflexes sont nés, aujourd’hui pour faire face à l’épouvantable avancée du béton qui a défiguré nos quartiers. Une chose est sûre, ce paramètre est intégrés dans les plans architecturaux qui vont jusqu’à rendre obligatoire l’aménagement d’espaces verts dans les projets de logements, alors que la préoccupation majeure des constructeurs était centrée, auparavant, sur la prise en charge de la demande exprimée et juguler ainsi, la crise du logement, sans trop s’attarder sur la question du bien-être et du confort, à l’intérieur des cités livrées. On ne tourne plus le dos, à la nature qu’on domestique, de nos jours, par tous les moyens dans un but de s’éloigner autant que faire se peut, du stress des grandes villes. Les valeurs « vertes » s’orientent doucement mais sûrement vers la réhabilitation. Tant mieux, pour dame Nature qui a vu de toutes les couleurs.

Samia D.