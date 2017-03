Environnement : Blida recouvre son cachet de « ville des roses »

La campagne Blida Leourida aura été "rentable" pour cette belle ville grâce à une fédération d'efforts des autorités locales et de citoyens pour son embellissement lui permettant de recouvrer son cachet de "ville des roses.

Plus de 200.000 fleurs et plantes ornementales, ont été mis en terre à travers différents quartiers et artères des communes de la wilaya, à l’effet de restituer le visage avenant de leur cité, réputée jadis par le beau nom de ville des roses. Cette opération d’envergure impliquant les citoyens en tant que maillon garant de la pérennité des plantes a a touché différents quartiers, cités, artères principales, jardins et surfaces vertes des 25 communes de la wilaya, dont celles du Grand Blida, notamment et qui se sont transformés, dés les premières heures de cette journée printanière, ayant coïncidé avec le week end et les vacances scolaires de enfants, en un véritable chantier ouvert sur la plantation de fleurs.

Aussi, le visiteur de Blida peut aisément constater le changement opéré dans le paysage de la ville, où population et autorités locales ont décidé d’un commun accord de faire, de leur cité, un modèle à suivre à l’échelle nationale. Une initiative largement louée par la ministre des relations avec le Parlement, Ghania Eddalia, qui en prenant part à cette campagne, en compagnie du wali Abdelkader Bouazghi, d’élus locaux et de représentants de la société civile, s’est félicitée de l’organisation de cette opération susceptible d’améliorer le cadre de vie des citoyens, comme c’est le cas pour la ville de Blida, où boulevards et cités respirent désormais la beauté et la propreté, s’est-elle félicité, invitant les autres wilayas à la prendre pour exemple. Lui emboitant le pas, le wali a affirmé que Blida Leourida n’est plus un slogan, mais une réalité palpable sur le terrain, car la campagne a largement dépassé ses objectifs, avec la mise en terre de près d’un quart de million de fleurs et plantes, concédant tout le mérite de ce succès aux enfants de la ville des roses.*

Une ambiance joviale

Le chef de l’exécutif s’est engagé, en outre, à l’organisation d’autres campagnes similaires, à l’avenir, au titre des efforts visant la restitution du visage avenant de la wilaya, non sans saluer l’importante contribution de la population locale dans le succès de cette initiative.

A titre indicatif les visiteurs du jardin El Wiam, du centre ville de Blida ont tenu à mettre la main à la pâte, se félicitant de ce type d’initiatives, qui permettront que leur enfants grandissent dans un milieu naturel sain et propre. Outre les jeunes des associations du domaine et des scouts musulmans, cette opération a vu, également, l’implication des enfants, qui ont rehaussé l’ambiance joviale de la campagne. Différents corps constitués de la wilaya, dont des éléments de l’ANP, de la gendarmerie nationale, de la sûreté de wilaya et de la Protection civile, ont tous marqué leur contribution dans cette action environnementale, en procédant à la plantation de plantes dans les environs immédiats des structures dont ils relèvent. Il a aussi, donné lieu à l’inauguration de quatre tronçons de l’axe de l’autoroute Est-Ouest reliant Alger et Blida, en vue de la mise en service d’aires de repos, au profit de ses usagers. Des mesures pour l’entretien de 250.000 fleurs et plantes Des mesures visant l’entretien et l’arrosage de ces 250.000 fleurs et plantes mise en terre, au titre de cette deuxième campagne du genre, ont été fixées par la commission en charge, a indiqué le responsable de l’opération, Mahfoudh Bouceka. La première mesure mise en place a trait au suivi de l’arrosage régulier de ces plantes, dont une majorité parmi celles plantées l’année dernière, au titre de la premiere édition de cette campagne se sont fanées faute d’entretien et d’eau, a déploré M .Bouceka .

Pour remédier à cette situation, des agents ont été désignés au niveau de différents jardins et surfaces vertes concernés, en vue de l’irrigation régulière de ces plantes, parallèlement à l’adoption de la méthode dite du goute à goute pour certains sites.

Deux milLions de dinars pour le meilleur quartier

Cette campagne de plantation a été accompagnée d’actions de sensibilisation des citoyens sur l’importance de leur implication dans les opérations d’entretien, selon M.Bouceka, qui a, également, assuré l’engagement des comités de quartiers à suivre l’opération d’arrosage des plantes au niveau de leurs quartiers respectifs. Cette 2e campagne Blida Leourida, marquée par la participation des entreprises publiques Mitidja Nadhafa, Inara et Hadaik, d’entreprises privées du domaine, d’associations environnementales et de citoyens bénévoles, a enregistré la plantation de 250.000 fleurs et plantes, à travers 318 sites représentés par des surfaces vertes, des jardins, des établissements publics, des quartiers et des artères de la wilaya. Il y a lieu de rappeler qu’un concours "Blida Leourida", des beaux jardins, espaces verts, cités et établissements éducatifs de la ville, a été annoncé en décembre dernier. Ce concours sera couronné par des récompenses financières "attractives", fixées à deux millions de dinars pour le meilleur quartier, notamment et ce, dans un objectif de promotion des efforts de préservation de la propreté et de l’esthétique des cités et quartiers, par l’implication de leurs habitants. L’opération participe, également, à la préservation de la belle image de la ville des roses, enfin restituée au prix de multiples campagnes d’embellissement et de nettoyage, fortement saluées par les citoyens. Ce concours, dont l’encadrement est assuré par une commission locale englobant des cadres de tous les secteurs concernés, a été officiellement ouvert en janvier 2017, et l’annonce de ses résultats le 5 juillet 2017, coïncidant avec la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse.

Wassila Benhamed /Aps