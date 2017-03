Don de l’ambassade du Japon : 38.792 euros pour l’association Ihssane de Mascara

Une aide financière d’un montant de 38.792 euros a été attribuée, hier, par l’ambassade du Japon en Algérie, à l’association Ihssane de Mascara, pour un projet d’équipement pédagogique et d’aménagement au profit de son école qui accueille des enfants autistes.

L'aide porte sur un projet d'équipements pédagogiques et d'aménagement de l'école de vie Ihssane, lancée par l'Association, et qui vise à développer les activités pédagogiques et à améliorer l'environnement scolaire des 40 enfants et adultes handicapés qu'elle accueille.

L'école de vie Ihssane pourra, à travers cette aide financière, acquérir divers équipements pour de nouveaux ateliers, l'aménagement de la cuisine pour améliorer et diversifier les repas servis aux enfants, ainsi que la rénovation et l'installation d'une chaudière d'eau et d'un réservoir pour répondre aux besoins de ses demi-pensionnaires.

Lors de la cérémonie de signature des contrats de don, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, son excellence, l’Ambassadeur Masaya Fujiwara a déclaré que «c’est une aide financière sous forme de don offerte par le Gouvernement du Japon pour la réalisation de projets de développement conçus afin de répondre aux différents besoins exprimés par les populations locales.»

M. Masaya Fujiwara a expliqué que «l’Ambassade du Japon en Algérie a déjà réalisé cinq projets depuis quinze ans dans les différents domaines tels que l’éducation, avec notamment l’acquisition d’un minibus par un établissement de formation pour les enfants handicapés mentaux à Sétif, l’amélioration des conditions d’une pouponnière à Béchar, et dans le domaine de la formation professionnelle avec l’aménagement d’un Centre de formation pour femmes à Saoula, et l’acquisition de matériel ophtalmologique à Ghardaïa.»

Selon lui, cette année, l’Association Ihssane de la wilaya de Mascara bénéficiera d’un don d’un montant de 38,792 euros du Gouvernement du Japon pour un projet d’équipement pédagogique et d’aménagement de l’Ecole Ihssane. Il a précisé "ce don contribuera à améliorer les conditions d'accueil des enfants en leur offrant davantage d'activités pédagogiques", a-t-il tout en relevant que ce projet "témoigne de la solidarité et des liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Japon dont les relations diplomatiques ont été établies en 1962, ce qui signifie que cette année marque le 55e anniversaire de ces relations", a-t-il fait remarqué.

Le diplomate japonais a plaidé, par la même occasion, pour un renforcement de la coopération algéro-nippone, exprimant le souhait de son pays "d'être partenaire de l'Algérie pour le développement, notamment de son industrie automobile et de l'industrie pétrochimique où le Japon peut apporter son expertise et son savoir-faire".

De son côté, le président de l’association, Noureddine Benaissa a remercié l’initiative du gouvernement du Japon. « Cette aide va permettre à l'association de multiplier les ateliers au profit de cette frange d'enfants, qui est en attente d'une meilleure intégration sociale », estime-t-il.

Il y a lieu de rappeler que l'Association Ihssane, qui accueille des enfants autistes dans son école depuis plus de vingt ans, propose des activités pédagogiques diverses qui permettent aux handicapés mentaux qui y sont scolarisés de développer leurs capacités en organisant des ateliers variés.

Wassila Benhamed

L’Ambassadeur du Japon, M. Masaya Fujiwara :

« Promouvoir des projets de partenariat »

En marge de la cérémonie de signature d’un contrat de don d'une aide financière à l’association Ihssane de Mascara, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon M. Masaya Fujiwara a déclaré hier à Alger que «c’est le moment pour l’Algérie et le Japon de renforcer leur partenariat, d’autant plus que le Japon a beaucoup d’avantages et savoir-faire dans les secteurs de l’industrie, pétrochimie, l’automobile et l’industrie manufacturier.»

M. Masaya Fujiwara a indiqué que «le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et le Japon est de 2 milliards de dollars US cette année, l’Algérie est le 4e partenaire pour le Japon dans le continent africain». Il s’agit selon lui, de l’importation des produits pétroliers et gaziers de l’Algérie et l’exportation de l’automobile, des machines, produits électroménagers. «Cette année, les deux pays fêtent les 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, nous voulons promouvoir des projets de partenariat dans le domaine prometteur comme l’industrie d’automobile et certains constructeur japonais d’automobiles seront intéressés à s’installer en Algérie et nous espérons que ça sera concrétiser le plutôt possible et ça va être une bonne opportunité de promouvoir d’autres domaines d’investissement car l’industrie de l’automobile est une industrie de base de l’industrie et à l’avenir comme la sous-traitance de l’automobile » a souligné M. Masaya Fujiwara.

W. B.