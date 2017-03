Dans la lucarne : Une seule équipe nationale

Il est vrai que tout joueur espère un jour faire partie de son équipe nationale, qui représente la vitrine du football de son pays. On ne le dira jamais assez que la « guéguerre » entre pros et joueurs du cru avait fait couler beaucoup d’encre. Elle avait même créé des clivages, voire des conflits sous-jacents entre ces deux catégories qui n’auraient d’ailleurs jamais dû éclater car tout joueur ayant atteint les séniors peut prétendre faire partie de notre sélection nationale, à la condition bien sûr d’être talentueux. Toutefois, depuis quelques temps, cette évidence est contestable du fait que les émigrés —en nombre — sont en train de dominer le onze national, du moins avec l’ancienne équipe de la FAF. Il faut dire qu’avec la nouvelle direction, beaucoup attendent des changements, surtout après que le nouveau président, Kheireddine Zetchi, a affirmé qu’il allait donner plus d’importance aux joueurs locaux.

Ce qui par ricochet avait inquiété des joueurs algériens évoluant dans les Championnats européens qui avaient tout de suite exprimé leurs inquiétudes quant à leur sélection prochaine au sein des Verts. Zetchi a répliqué aussitôt pour éviter que ce sentiment de crainte ne s’amplifie, en leur affirmant qu’il aura toujours besoin de tout le monde sans exclusive.

C’est vrai qu’on vient d’annuler le stage de l’EN A’ qui devait être organisé avec deux matches amicaux contre le Soudan. On a aussi supprimé la catégorie de l’EN A’ car on a estimé qu’il n’était pas approprié de constituer deux équipes nationales au sein d’un même état. Le fait que les locaux sont concernés par un match éliminatoire de la CHAN-2018 (Kenya) contre la Libye en Août, une EN unique peut faire l’affaire du fait qu’il y aura des locaux, mais aussi des pros. Les joueurs évoluant dans le Championnat national pourront alors être regroupés, selon la nouvelle philosophie de l’équipe dirigeante de la FAF, chaque mois.

Ce qui pourra leur assurer une bonne préparation.

De plus, les locaux pourront aussi se frotter aux pros pour mieux s’aguerrir et aussi s’intégrer au sein de l’EN, la seule sélection nationale avec une composante « locaux-pros ». Là, on ne pourra plus dire que les joueurs qui évoluent dans notre Championnat national sont marginalisés, qu’on ne leur aura pas donné de chance de montrer leurs capacités et faire partie un jour de la sélection nationale.

Figuré ou être convoqué en sélection nationale ne doit plus être lié au type de championnat où vous évoluez, mais à votre talent d’abord et à votre force de caractère à pouvoir se frayer un chemin parmi les meilleurs. Tous les joueurs doivent être égaux. Ce sont les joueurs les plus méritants qui doivent figurer dans le onze national.

En soi, cette politique de ne pas faire d’amalgame entre pros et locaux est une très bonne chose. Elle ne repose pas sur un critère sélectif, qui n’est pas égalitaire.

On ne fait plus du statut du joueur le critère sur lequel on s’appuie pour une éventuelle convocation en sélection nationale. Il ne faut pas, à la base, poser des barrières qui vont les décourager. Avec cette nouvelle façon de voir les choses, on ne peut que pousser les joueurs du cru à se donner à fond pour qu’un jour ils soient en sélection et représenteront le pays dans les grands tournois, aussi bien la CAN que le mondial. L’émulation a de beaux jours devant elle ! C’est tant mieux !

Hamid Gharbi