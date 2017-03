Coupe du monde 2017 (U20) : Abid Charef, arbitre vidéo

L'arbitre international algérien, Mehdi Abid Charef, a été retenu par la Fédération internationale de football (FIFA) pour officier à la Coupe du Monde des moins de 20 ans (U20) prévue en mai et juin prochains en Corée du Sud, a indiqué l'instance internationale.

Abid Charef sera arbitre vidéo ; une nouveauté pour cette compétition, précise la même source. Outre Abid Charef, deux autres arbitres africains, Bernard Camille (Seychelles) et Otogo Castane Eric Arnadu (Gabon), seront chargés de la même mission (arbitre vidéo). En prévision du mondial sud-coréen, l'arbitre algérien prendra part à un séminaire de formation à Florence en Italie du 2 au 9 avril sur l'arbitrage vidéo. Au total, la FIFA a sélectionné 22 trios de six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, Conmebol, OFC, UEFA) et 22 arbitres vidéo à l'occasion du Mondial des U-20, qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochains.

Le continent africain sera représenté à cette compétition par quatre sélections: Zambie (championne d'Afrique), Sénégal, Guinée et Afrique du Sud.