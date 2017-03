Ligue 1 (Mise à jour) : chute du leader

Cette mise à jour du championnat national de Ligue 1 n'a pas été favorable aux équipes de tête. C'est ainsi que le leader sétifien, l'ESS, n'a pas réussi à passer le Chabab de Belouizdadid dans son fief du 20-Août. Il a cédé en fin de partie sur un penalty réussi par Hamia, qui devient du coup le buteur des Rouge et Blanc.

L'ESS après une longue série de matches victorieux est freinée par une très bonne équipe du CRB. Avec cette réussite, les Belouizdadis remontent à la sixième place. Les gars de Badou Zaki ne sont qu'à trois points du MCA, même s'ils comptent encore trois matches en retard, et deux points de l'USMA (deux matches en retard). Il faut souligner ici le fait que les équipes qui se trouvaient empêtrées dans les profondeurs du classement sont en train de réussir une phase retour pour le moins époustouflante. C'est d’ailleurs le cas du CRB et la performance des Relizanais du tunisien, Moez Bouakkaz. Les Relizanais ont réussi un grand exploit en venant à bout des Usmsites sur des buts de Guebli et Bouayad. Les locaux auraient pu ajouter d'autres buts sans que personne ne trouve à redire. Les camarades de Tebbi ont mérité leur succès. L'USMA, quant à elle, n'a pas exploité à bon escient la défaite du leader l'ESS, à Belouizdad. C'est aussi le cas du MCA qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur la JSK qui avait tout fait pour mettre la main sur le pactole de cette empoignade et se tirer plus ou moins d'affaire. On a eu écho d’accusations quant à un match dit

"arrangé" avant même qu’il ne commence.

La première mi-temps des Mouloudéens est à mettre aux oubliettes puisque beaucoup de joueurs ne se sont pas montrés à la hauteur d'un tel Classico. La JSK par contre a fait preuve de bonne volonté, mais... Il faut dire qu'ils ont été aidés par un ensemble local extrêmement fébrile, qui revenait en arrière inexplicablement en laissant des espaces à leurs adversaires. Une équipe "spectatrice" où les joueurs ne vont pas "au charbon" comme on le dit. En seconde

mi-temps, avec les changements apportés par Mouassa, sur son effectif, on avait vu un autre visage du MCA, surtout après l'entrée sur terrain de Mansouri. Ce dernier, cependant, était soumis à un régime spécial de la part des défenseurs

-Canaris. Il a même été contraint de sortir suite à un coup appuyé d'un joueur de la JSK alors qu'il était sans ballon. Sur un superbe coup franc de Derrardja, dans un coin impossible, le MCA ouvrit le score. Ce n'est que partie remise, puisque deux minutes plus tard, la défense du MCA laissera le champ libre à Boulaouidet (en position d’hors jeu) pour égaliser. Il était curieusement seul et le défenseur du MCA n'a fait que le suivre ou lieu de l'empêcher de tirer. Chaouchi au lieu de s’opposer ne s’est que tourné.

Un nul qui ne fait pas les affaires de la JSK qui reste à l'avant-dernière loge. Curieusement, c'est le MCA qui a fait la bonne affaire par rapport aux équipes du haut du tableau du fait qu'il a finalement empoché un précieux point par sur le leader battu par le CRB. Les Mouloudéens, comme on le sait, comptent encore trois matches en retard. Cependant, rien n'est encore définitif tant qu'on n'a pas encore apuré les matches en retard. Toujours est-il, et malgré sa défaite face au CRB, le titre de champion d’Algérie ne peut échapper aux gars d’Aïn El Fouara. Car le MCA, le plus sérieux prétendant, a apparemment remisé ses ambitions ; il ne gagne plus depuis qu’il reçoit ses adversaires au stade 5-Juillet.

H. G.

Résultats :



DRB Tadjenanet - MO Béjaïa 1-1

CR Belouizdad - ES Sétif 1-0

MC Alger - JS Kabylie 1-1

RC Relizane - USM Alger 2-0



Classement :

Pts J

1) ES Sétif 47 24

2) USM Bel-Abbès 38 24

3) MC Alger 36 21

4) USM Alger 35 22

5) NA Hussein Dey 35 23

6) CR Belouizdad 33 24

7) JS Saoura 32 22

8) MC Oran 31 22

9) Olympique Médéa 31 23

10) USM El-Harrach 31 24

11) RC Relizane 26 23

12) DRB Tadjenanet 26 24

13) CS Constantine 25 24

14) CA Batna 22 22

15) JS Kabylie 19 20

16) MO Béjaïa 17 22