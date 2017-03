Grand Angle : Tous pour un

Faut-il s’étonner du fait qu’Israël n'a pris à ce jour « aucune mesure » pour se conformer à la résolution de l'ONU adoptée fin décembre condamnant les colonies ? En réalité, il aurait été naïf de croire que Tel-Aviv puisse se plier à une résolution onusienne, d’autant plus qu’elle a été adoptée sous l’ère de l’ancien président américain, Barack Obama, et juste après dénoncée par l'administration Trump. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, qui vient de faire ce constat dans son premier rapport au Conseil de sécurité depuis l'adoption de cette résolution, il y a trois mois, devrait pourtant savoir depuis le temps qu’Israël n’est pas à sa première violation de résolution adoptée par les Nations Unies. Pis, Israël ne s’est jamais pliée à la légalité internationale comptant sur le soutien indéfectible de son protecteur américain qui avait, du reste, surpris plus d’un en ne mettant pas son véto, comme l’ont fait toutes les administrations américaines depuis 1979 au texte dénonçant les colonies. Une « entorse » à la tradition que Donald Trump a vite fait de rattraper en allant même plus loin puisqu’il a fait état de son désir de transférer le siège de l’ambassade américaine à El Qods et a remis en cause le consensus établi parmi la communauté internationale d’une solution à deux Etats ; des déclarations considérées par Tel Aviv comme un encouragement explicite pour suivre sa politique. Depuis le début de l’année 2017, l’émissaire onusien a relevé une « pointe » dans les annonces de colonies illégales qualifiée du reste comme

« profondément inquiétante ».

À cela s’ajoute l'adoption le 6 février par le Parlement israélien d'une loi dite de « régularisation » de logements existants. Or, ce n’est un secret pour personne qu’Israël cherche à travers cette politique à priver les Palestiniens de terres afin de rendre non viable l’édification de leur Etat. De même que cette politique d’annexion est, de l’avis de tous, l’obstacle majeur à la paix au Proche Orient ; elle entrave le processus de négociations entre Palestiniens et Israéliens. L’assassinat d'un de ses responsables de Hamas à Ghaza sonne comme une nouvelle provocation à l’égard des Palestiniens. C’est dire que la

28e édition du Sommet Arabe qui se tient en Jordanie tombe à point nommé pour remettre la cause palestinienne au cœur des priorités, tant arabes que celles de la communauté internationale. L'autorité palestinienne soumettra, au cours de cette réunion, un nouveau projet comportant une reformulation de certaines propositions de règlement. Mais, cela ne suffira pas si elle ne bénéficie pas d’un appui sans faille de tous les dirigeants arabes. La cause palestinienne et ses récents développements figurent en tête de l'ordre du jour, est-il indiqué.

Soit, mais il est attendu l’annonce de prises de décisions qui renforceront les quête légitimes des dirigeants palestiniens de fonder un Etat. Et, force est de souligner que c’est le moins qu’ils puissent espérer de la part de leurs frères dont la devise devrait être « Tous pour un ».

Nadia K.