28e Sommet de la Ligue Arabe, Aboul Gheit : « Le monde arabe est confronté à de nombreux défis »

Les travaux de la réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel ont débuté dimanche à la Mer Morte (Jordanie) en prévision de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu mercredi. Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a souligné dans son allocution d'ouverture des travaux que le "monde arabe est confronté à de nombreux défis qui se répercutent négativement sur la situation socio-économique du citoyen arabe".

"En dépit des réalisations accomplies, beaucoup reste à faire", a-t-il soutenu. "Plusieurs pays ont mis en place des stratégies pour diversifier leurs économies et leurs sources de richesses", a précisé M. Aboul Gheit qui a estimé que cela devrait apporter de "réels espoirs au citoyen arabe". Le SG de la Ligue arabe a mis l'accent sur l'importance de soutenir la "complémentarité économique, notamment à travers la zone de libre échange et l'Union douanière arabe".

Les réunions du Conseil de la Ligue arabe, au niveau des délégués permanents et hauts responsables, ont débuté samedi matin dans la région de la Mer Morte (Jordanie), en prélude à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, prévue lundi. Les points inscrits comprennent le rapport du Secrétaire général sur l’action arabe commune dans la domaine socio-économique et en matière de développement arabe,ainsi que les mesures prises par les pays arabes, le Secrétariat général de la Ligue arabe, les conseils ministériels spécialisés et les institutions de l’action arabe commune autour du suivi de l’application des décisions dans le domaine socio-économique et en matière de développement, issues du Sommet de Nouakchott de 2016.(APS)