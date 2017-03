Syrie : Le plus grand barrage hors service

Le plus grand barrage de Syrie, contrôlé par les terroristes du groupe autoproclamé "Etat Islamique" (Daech/EI), était dimanche hors service, ce qui risque d'entraîner une dangereuse montée des eaux, ont rapporté des médias, citant une source technique. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance regroupant des combattants kurdes et arabes, se battent actuellement pour prendre le contrôle du barrage de Tabqa et de la ville éponyme, dans le nord-est syrien, avant de lancer l'assaut sur Raqa. "Les bombardements dans le secteur ont mis hors service (la centrale électrique) qui fournit l'électricité au barrage", entraînant dimanche l'arrêt du fonctionnement de cette infrastructure bâtie sur l'Euphrate, a expliqué la source technique sur place, citée par l'AFP. "La réparation n'est pas possible car il n'y a pas suffisamment de personnel disponible", a-t-elle ajouté. "Si le problème n'est pas solutionné, cela représentera un danger pour le barrage".

Les Etats-Unis ont utilisé la semaine dernière des hélicoptères d'attaque et de transports de troupe ainsi que de l'artillerie pour soutenir l'offensive des FDS sur ce barrage stratégique, situé à 55 km à l'ouest de Raqa. Des combattants FDS ont atteint vendredi une des entrées du barrage.

Mais cette structure reste sous le contrôle de l'EI car le terrain a un relief ardu et est surtout très miné, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), le niveau du fleuve Euphrate est monté de 10 mètres depuis fin janvier, notamment à cause de "fortes pluies". (APS)