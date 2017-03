Libye : Le gouvernement forme une nouvelle force pour sécuriser Syrte

Le gouvernement d'union nationale libyen, appuyé par l'ONU, a annoncé la formation d'une force de sécurité composée de 3.000 membres afin de sécuriser la ville de Syrte. "Une force sera formée sous l'égide du ministère de la Défense en vue de préserver la sécurité et la stabilité à Syrte et dans sa banlieue" contre tout acte de terrorisme, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Située à près de 450 km à l'est de la capitale libyenne(Tripoli), Syrte a été contrôlée pendant plus d'un an par des groupes affiliés au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), avant d'être reprise par l'armée régulière en décembre dernier au terme de sept mois de combats qui ont tué ou blessé des centaines de soldats des forces gouvernementales. Cette nouvelle force de sécurité "oeuvrera à garantir la présence des institutions militaires et sécuritaires de l'Etat, notamment les unités policières et militaires régulières", ajoute le communiqué. Les forces gouvernementales ont reconnu le 15 mars dernier que des partisans de l'EI continuaient d'être présents dans certaines zones de Syrte, décrétant un couvre-feu dans la totalité de la ville et de sa banlieue.(APS)