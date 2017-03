Sommet de l’IGAD à Nairobi : Renforcer le mandat de l’AMISOM

Les dirigeants de l'Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD) ont appelé samedi au renforcement du mandat de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et des capacités des forces de sécurité nationales de Somalie, en tant que composantes essentielles pour la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la nation de la Corne de l'Afrique.

Dans un communiqué publié à l'issue du sommet spécial régional de l'IGAD, les dirigeants africains ont exhorté la communauté internationale à augmenter immédiatement l'assistance à l’AMISOM pour qu'elle s'acquitte de son mandat. Par ailleurs, le sommet a décidé de faciliter le retour volontaire des réfugiés somaliens et de créer un environnement propice a leur retour et à leur réintégration sécurisée, durable et volontaire.

Les dirigeants de l’IGAD qui regroupe l'Ouganda, le Sud-Soudan, la Somalie, Djibouti, le Soudan, l'Ethiopie et le Kenya ont décidé d'appuyer le Plan d'action global de Nairobi pour des solutions durables au profit des réfugiés somaliens et un plan séparé pour la réponse régionale à la crise des réfugiés, destiné à aider la Somalie à survivre à la sécheresse.

"Nous sommes aux prises avec une grave sécheresse et la perte de bétail", a déclaré le Premier ministre éthiopie Hailemariam Desalegn, qui présidait ce sommet, soulignant que la crise des réfugiés en Somalie est une crise mondiale dont la résolution exige la contribution de toutes les organisations et États concernés. Ce sommet du bloc régional de l'Afrique de l'Est visait à discuter du statut d'environ un million de réfugiés somaliens chassés de leur foyer par vingt années de guerre civile et par les crises humanitaires prolongées.

Le gouvernement kényan, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'IGAD avaient annoncé que cette réunion de Nairobi ambitionne de renouveler les efforts pour trouver des solutions pérennes à la crise à laquelle doivent faire face les réfugiés somaliens, tout en veillant à élaborer "une approche régionale complète" pour trouver une solution durable à la crise que connaissent les réfugiés somaliens alors qu'ils se préparent à rentrer dans leur pays.

Le gouvernement fédéral somalien avait, de son côté, annoncé que l'une de ses principales priorités était de régler la question des personnes déplacées dans le pays, en leur assurant des services essentiels avant de se tourner vers ceux qui sont réfugiés dans les pays voisins, soulignant, toutefois, sa capacité limitée à assurer les services essentiels.(APS)

-------------////////////////////

Retour des organisations humanitaires

Le président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, a demandé samedi aux acteurs humanitaires et de développement travaillant sur la Somalie de revenir dans le pays, pour aider à sa reconstruction. Plusieurs régions de la Somalie sont en grande partie en paix malgré les attaques des rebelles, a-t-il déclaré lors d'un sommet de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) sur les solutions durables à la situation prolongée des réfugiés somaliens à Nairobi. "Nous comprenons qu'il existe de sérieuses limites de sécurité dans certains domaines, mais la grande majorité de notre pays est relativement paisible et l'expérience montre que lorsque les partenaires opèrent en Somalie, leur impact est qualitativement meilleur que ceux opérant à distance", a déclaré Mohamed. Il a promis d'accroître la sécurité pour tous les organismes de secours dans la nation de la Corne de l'Afrique et a promis de faciliter aux agences de travailler à l'intérieur de la Somalie.

La nation de la Corne de l'Afrique est plongée dans un conflit depuis que la guerre civile a éclaté en 1991 et est l'un des pays les plus difficiles pour les agences de secours à opérer.

L'ONU a déclaré que plus de 100 incidents violents ont fait 9 morts, 11 blessés et 16 arrêtés, vers septembre 2016. Le président Mohamed a déclaré que son gouvernement mettrait en oeuvre divers projets et programmes en partenariat avec les agences humanitaires. Il a dit que le problème des réfugiés somaliens dans la région a duré trop longtemps et a exhorté la communauté internationale à agir rapidement pour trouver une solution durable à la menace. "Je suis convaincu que vous continuerez à honorer l'institution de l'asile consacrée dans les conventions humanitaires internationales et à maintenir notre peuple en toute sécurité et dignité dans la meilleure tradition d'hospitalité africaine", a déclaré M. Mohamed au sommet.

"De notre côté, nous allons intensifier nos efforts pour réaliser conjointement l'objectif de cette conférence sur le retour volontaire de notre peuple de manière sûre et digne, et trouver des solutions durables pour la reconstruction d'une région prospère et pacifique", a-t-il ajouté.

(APS)