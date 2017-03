Semi-marathon, Championnat d’Algérie : Fethi Meftah et Souad Aït Salem haut la main

Fethi Meftah de Horizons Ouled Mimoun de Tlemcen et Souad Ait Salem de l’Olympique BB Arreridj ont remporté ce samedi 25 mars 2017 à Saida le championnat national du semi-marathon chez les hommes et les dames devant plus de 500 participants.

Cette compétition qui s’est déroulée sous un climat printanier sur un parcours vallonné avec une petite cote a été rehaussée par la présence des autorités locales civile et militaire à leur tête le wali de Saida M. ainsi que le président de la FAA, M. Abdelhakim Dib et son secrétaire général Rezki Azaoun.



78 athlètes dont 39 dames issus de 48 clubs représentant 25 wilayas ont participé à ce championnat

Les deux athlètes connus pour leurs performances sur les courses sur routes et le cross-country, notamment Ait Salem n’ont eu aucune difficultés à s’imposer devant leurs concurrents.

Si Meftah a attendu les 5 premiers kilomètres pour se porter au devant du peloton pour ne plus quitter la première place gardant à distance ses poursuivants immédiats, Ait Salem est partie en tête dès le départ tout en voulant tirer dans son sillage sa coéquipière de club du Nawel Abbes pour tenter de gagner le trophée par équipe.

En effet, les deux bordjiennes ont mené la course en tête presque cote à coté avant qu’Ait Salem n’accélère le rythme dans les derniers mètres pour passer en tête et succéder à Kenza Dahmani qui avait gagné en 2016 à El Oued. Une compétition à laquelle Ait Salem n’avait pas pris part, tout comme cette année pour Dahmani engagée au championnat du monde de cross-country à Kampala en Ouganda.

Ces situations de la tête de la compétition ont été gardées jusqu’à la ligne d’arrivée où Meftah a réussi avec un chrono de 1h07.05 à prendre près de 100 m d’avance sur Noui Cheikh de CN Nounou (1h.07.27) qui a lui-même pris une 50 de mètres sur son coéquipier Farid Terfaya (1h07.45).

Meftah succède à Rabah Aboud qui avait gagné à El Oued et qui est actuellement en Ouganda pour le mondial de cross-country.

Les résultats techniques :

Hommes :

1-Fethi Meftah H Ouled Mimoun (Tlemcen) 1h07.05

2- Noui Cheikh C N Nounou (Alger) 1h07.27

3- Farid Terfaya C N Nounou (Alger 1h07.45

4- Azzedine Chibani O Boumerdes 1h07.51

5- Abdelghani Mamouni O Boumerdes 1h08.01

Dames :

1- Souad Ait Salem (OBB Arreridj) 1h18.44

2- Nawel Abbes (OBB Arreridj) 1h18.55

3- Malika Benderbal (PC Alger) 1h18.58

4- Nassima Sabour (P C Alger) 1h19.05

5- Saidia Bouadjaib (PC Alger) 1h27.49