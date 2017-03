Basketball, éliminatoires AfroBasket-2017 (Zone 1 - Retour) : Nos basketteurs n’iront pas à Brazzaville

En quête d’une victoire de plus de cinq points face au Maroc, La sélection algérienne n’a pas réussit à se qualifier à l'Afro Basket – 2017.

Grande déception dans le camp Algérien, qui a vu son équipe rater son objectif de décrocher l’une des deux premières places qualificative au rendez-vous Africain qui aura lieu du 18 au 30 Aout à Brazzaville. Les verts qui avaient perdu leurs deux matchs lors du premier tournoi à Alger face au Maroc et la Tunisie devaient à Radès (Tunis). au moins gagner par plus de cinq points face au Maroc qui les avaient battus par un score de 76 points à 71. Mission difficile pour les poulains d’Ahmed Loubachria qui affrontaient deux équipes mieux préparées sur les cinq dernières saisons. Auteur d’une bonne première mi-temps 21/19 au 1ér quart et 16/17 au second, les camarades de Yanis Mestfai pèchent au 3e laissant les Marocains prendre une légère avance de 5 points 21/26 et 2 au quatrième 13/15 mais importante pour empêcher les Algériens de prendre l’écart recherché. Défaite finalement du cinq national de 71 points à 77 qui l’empêchera de prendre part à l’Afro Basket 2017 à moins que nous subissons le même sort de 2015, à savoir bénéficier d’une Wild card (invitation).

Les équipes qualifiées pour le moment sont le Nigeria, champion en titre, la République du Congo, pays hôte, l'Egypte, l'Ouganda, le Mozambique, la République démocratique du Congo, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. La phase finale regroupera 16 équipes : 12 équipes issues des qualifications, Congo (organisateur), le Nigeria (tenant du titre) et deux invitations (wild card).

Mokhtar Habib