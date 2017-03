Entretien, Badou Zaki, entraîneur du CRB : « On terminera le championnat en force »

Votre équipe s’est offert le leader qui restait sur cinq victoires d’affilée…

C’est une victoire importante pour le CRB. En rassure tout le monde sur les capacités de notre équipe. On a opté pour la prudence et on a insisté avec nos joueurs sur la rigueur tactique et le respect de l’organisation de jeu mise en place avec les consignes données. Il fallait être assez perspicace et ne pas se livrer en laissant des espaces à une équipe de l’ESS, qui dispose de talentueuses individualités, capables de faire la différence à tout moment. L’Entente n’est pas leader par hasard et cela on l’a bien pris en considération.

Satisfait donc ?

Ah oui. Je me réjouis de cette précieuse victoire, qui donnera davantage de confiance et de sérénité au groupe. Les joueurs sont à féliciter pour les efforts fournis et pour leur discipline tactique. La rencontre a été difficile pour les deux équipes. On a fait en sorte de réduire leur marge de manœuvre afin d’éloigner le danger de notre surface de réparation. Le Chabab a battu le leader. On a mis en avant les qualités dont dispose chaque joueur pour les mettre au service du collectif, selon un schéma tactique qui prend en compte leurs moyens technico-tactiques.

Le CRB est en voie d’assurer son maintien, n’est-ce-pas ?

Je vois les choses d’un autre angle en ce qui me concerne. Le Chabab vient de récolter 17 points depuis l’entame de la phase retour. Si l’équipe poursuit sur cette voie, elle peut se classer 1er ou 2e pour cette phase retour. Cela signifie qu’on compte terminer le championnat en force. Depuis mon arrivée ici, je n’ai pas eu de doute que mon équipe allait faire du chemin. Je ne parle pas pour ma part de maintien puisqu’on est en constante progression sur le plan des résultats. Aujourd’hui, nous sommes proches du podium, pourquoi donc parler de maintien ?

Cette victoire se présente bien avant le match de coupe face au CABBA. Qu’en dites-vous ?

C’est clair. Une victoire fait toujours du bien au groupe et le motive davantage. A présent, on se tourne vers le prochain match contre le CABBA, qu’on préparera avec la même rigueur qui nous a animés jusque-là. Il faut que les joueurs restent concentrés et il faudra faire le nécessaire pour passer aux demi-finales. Chaque match sa vérité, c’est pourquoi, place au travail, le reste on en parlera le moment venu.

Mohamed-Amine Azzouz