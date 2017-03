Le Ministre de la Jeunesse et des Sports : « Capitaliser l’expérience des anciens joueurs »

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El-Hadi Ould-Ali, a déclaré, samedi à Collo (Skikda), que son département étudie avec la Fédération algérienne de football (FAF),; «la meilleure façon de capitaliser l’expérience des anciens joueurs de football».

S’exprimant en marge des festivités célébrant le quatrième anniversaire de la disparition du moudjahid et ancien ministre Abderrazak Bouhara (1934-2013), organisées par l’association "les amis du football" de Collo, Ould Ali a indiqué à l’APS que "la FAF oeuvre à apporter de l’aide et du soutien à toutes les associations des anciens joueurs de football dans l’objectif de bénéficier de leur compétence et expérience ainsi que de leur vision s’agissant de l’avenir du football algérien". Il a, à ce propos, ajouté que la capitalisation de l’expérience des anciens joueurs de football "influera positivement sur le niveau des joueurs de football des différents championnats du pays''. Au cours de la cérémonie d’hommage au défunt Abderrezak Bouhara, tenue à la salle de cinéma "Choulou", le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’associer les anciens joueurs de la sélection nationale des années 82, 86 et 90, aux différentes événements sportifs’’. Il a ajouté que la commémoration de la disparation d’un moudjahid, ancien ministre et diplomate constitue "une occasion pour tisser des liens de fraternité entre les différentes générations'', affirmant que ''l’Algérie a, en ce moment, besoin de tous ces enfants''. Au cours de cette cérémonie, des amis du regretté Abderrezak Bouhara ont apporté des témoignages poignants sur l’homme et le commis de l’Etat, son dévouement au service de son pays et son abnégation. Les festivités de cet événement ont été ponctuées par un match de gala entre les anciens joueurs de l’équipe nationale des années 1986-1990 et l’équipe de l’ancienne élite des joueurs de l’Est du pays. Plusieurs figures emblématiques de cette discipline sportive ont été honorées en présence d’un grand nombre de la famille sportive.

L’entraîneur des Verts devrait être d’un « haut niveau »

Le futur entraîneur de la sélection algérienne de football doit être de "très haut niveau", a indiqué samedi à Skikda, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali. Le poste est resté vacant depuis le départ du Belge Georges Leekens, ayant rendu le tablier au lendemain de l'élimination de l'Algérie dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 au Gabon. S’exprimant en marge de sa participation à un match de football au stade municipal Ben Djamaâ Ammar de la commune de Collo, en commémoration du 4e anniversaire de la disparation du moudjahid Abderazzak Bouhara, Ould Ali a précisé que son département "appuie la Fédération algérienne de football (FAF), dans sa quête d’engager un entraîneur de renommée internationale", à la barre technique des Verts, avec pour mission de "redresser la sélection nationale au double plan continental et international". Le ministre a pris part au match gala, endossant le maillot des anciens de l’équipe nationale des années 1986-1990, face à la sélection de l’Est du pays.