Le Coin du copiste : Promotion de l’édition

Le Salon du livre de Paris, qui est la plaque tournante à l’échelle européenne du monde des nouveautés éditoriales, est une manifestation outre-Méditerranée très convoitées par les spécialistes, les écrivains et les amateurs inconditionnels des belles lettres qui rassemble environ 150.000 amoureux du livre, des passionnés de lecture internationaux. C’est pour nous autres Maghrébins une opportunité inespérée d’exporter nos talentueux auteurs en faisant valoir notre culture à travers une vitrine littéraire des plus variée, une raison qui nous fait dire que cet important rendez-vous, qui boucle sa 37e édition, est attendu par tous, d’autant plus qu’il est un passage obligé pour nos auteurs désireux d’être connus et surtout de nouer des relations avec des éditeurs français mais pas seulement : car il s’agit pour nos auteurs de permettre aux autres de jauger notre niveau d’intellectualité et de créativité en matière d’écriture mais également d’avoir une perception précise de notre image de marque en matière de littérature. Cantonné dans son espace réservé par cette foire, l’invité d’honneur étant, cette année et pour la première fois, un pays maghrébin voisin, en l’occurrence le Maroc, l’Algérie qui pourrait prétendre à cette place privilégiée en 2018, est présente en force avec plus d’une quarantaine de maisons d’éditions et près de 700 titres toutes disciplines confondues. Mohamed Iguerb qui est responsable du stand Algérie a indiqué à la presse que beaucoup de nouveautés font partie de la sélection. Presque tous les genres littéraires comme le roman, la nouvelle, l’essai, les œuvres du patrimoine et sur l’histoire, des beaux livres sont étalés devant le flot de visiteurs avec bien entendu, la participation de nos écrivains qui ont fait le déplacement pour faire des ventes-dédicaces et aller à la rencontre des Français et surtout du lectorat de la diaspora. Le Salon, qui fermera ses portes aujourd’hui, aura donné à travers là production algérienne, une image positive sur nos publications de plus en plus en hausse avec une exposition des livres s’est faite grâce au concours du ministère de la Culture et des éditions ENAG qui ont donné un sérieux coup de main financier, même si comme l’a répété le principal organisateur l’objectif n’est pas spécialement commercial mais vise surtout à la promotion de notre édition : « Parmi les écrivains programmés au stand Algérie pour les dédicaces, il y a lieu de citer en autres Mohamed Ghafir (dit Moh Clichy), Waciny Laredj, Amar Belhimer, Abdelkrim Tazarout, Mouloud Achour, Armand Vial et André Paul Weber. Le Salon du livre de Paris, qui réunit cette année plus de 50 pays, propose, durant 4 jours, à ses visiteurs plus de 800 événements et animations, et près de 3.000 auteurs présents pour dédicacer leurs ouvrages ou prendre la parole lors de conférences et débats avec les lecteurs », rapporte une dépêche de l’APS.

L. Graba