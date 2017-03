Exposition de Bande dessinée à Alger : « Le Hic » enrichit la cause féminine

Une exposition de caricatures sur les thèmes des droits de la femme, de la violence faite aux femmes et de l'égalité des sexes a été inaugurée samedi dernier à Alger par le dessinateur de presse et bédéiste Le Hic. Organisée en partenariat avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), l'exposition intitulée "Pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes" réunit une trentaine de dessins parus dans la presse à différentes époques et quelques œuvres inédites. Dans une première série de dessin, Le Hic traite avec beaucoup d'humour la violence physique et morale faites aux femmes pour montrer le difficile combat pour l'égalité et l'émancipation des Algériennes. Un combat que le dessinateur décline souvent en labyrinthe ou circuit balisé et fermé. Sur une autre variante du même thème, il aborde le rapport entre hommes et femmes en Algérie, montrant un dialogue souvent rompu, des relations amoureuses complexes et, phénomène nouveau, le harcèlement des femmes sur les réseaux sociaux. La célébration des journées de la femme également présentée avec beaucoup de dérision par le trait du caricaturiste qui s'intéresse dans une dizaine de planches à "l'avant et l'après 8 mars" ainsi qu'à la place de la femme dans une société ballottée entre tradition et modernité. L'exposition marque le lancement d'une résidence de création organisée par "Onu Femmes", une entité des Nations unies pour l'égalité et l'autonomisation des femmes, en partenariat avec l'Aarc et qui vise au "renforcement de l'égalité homme-femme en Algérie", indiquent les organisateurs. Dessinateur de presse depuis plus de 20 ans, le Hic, de son vrai nom Hicham Baba Ahmed, a exercé dans plusieurs journaux algériens dont Le Matin, Le Soir d'Algérie ou encore Le jeune indépendant, avant d'intégrer, en 2006, l'équipe du quotidien El Watan. Il a aussi édité six recueils de dessins et participé à plusieurs manifestations sur le dessin de presse et la bande dessinée. L'exposition "Pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes" se poursuit jusqu'au 8 avril à la villa Dar Abdeltif. (APS)