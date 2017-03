Oum El-Bouaghi : 111 projets agricoles validés

La commission d’investissement de la wilaya d’Oum El Bouaghi a validé 111 projets d’investissement dans le domaine agricole a indiqué hier, le directeur des services agricoles (DSA) par intérim, M. Ali Fenazi. La concrétisation de ces projets permettra de ‘‘booster le secteur de l’agriculture, de créer de la richesse et des opportunités d’emplois pour les jeunes de la région’’ a précisé le même responsable. Dix-huit projets d’élevage avicole et 14 autres liés à la transformation et la collecte du lait, figurent parmi les projets qui ont eu l’aval des autorités concernées, a-t-on encore noté détaillant que ces projets ont entamé leur phase de concrétisation.

La même source a ajouté que les travaux étaient en cours pour la réalisation de 33 unités de production d’aliments pour bétail et l’installation de 26 chambres froides. M. Fenazi a également indiqué que la commission locale d’investissement a donné son accord pour la réalisation de deux minoteries et trois huileries devant accompagner le développement de la production céréalière et oléicole dans la wilaya. Les efforts consentis par les services de la wilaya d’Oum El Bouaghi axent également sur le développement du créneau de l’agro-alimentaire avec l’objectif de créer ‘‘une économie locale équilibrée’’ entre activités agricoles et industrielles, a fait encore savoir le même responsable. (APS)