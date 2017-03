Lancement de la plus grande usine de panneaux photovoltaïques d’Afrique : Un projet ambitieux

Implanté à Ouargla, le groupe privé Zergoun Brother lance au travers de sa filiale Zergoun Green Energy « ZGE » une usine de panneaux photovoltaïques d’une capacité annuelle de plus de 160 MW. Utilisant les dernières technologies, cette capacité sera doublée en 3 ans. Le président-directeur général du groupe nous a fait savoir que le coût global du projet est de 10 millions de dollars.

Cette usine permettra d’accompagner le programme national de développement des énergies renouvelables de 22 GW en 2030 dont 13,5 GW seront en photovoltaïque. Dans le cadre de ce programme, Zergoun Green Energy a décidé de lancer des modules « made in Algeria » et « 100% bancables » avec la plus grande usine d’Afrique en y intégrant les dernières évolutions technologiques, assure encore une fois le PDG de ce groupe privé qui dispose également de filiales en génie civil et les installations électriques ainsi que la restauration et le catering.

D’autres partenaires européens et chinois s’associeront à cette société pour garantir les aspects technologiques mais aussi pour permettre un accès préférentiel aux marchés européen et africain. « Pour la continuité et la mise à jour technologique de nos produits nous sommes en discussion avancée avec des centres de recherches et développements européens », explique-t-il, précisant toutefois, que « l’idée de ce projet date depuis des années, beaucoup plus durant ces trois dernières années en raison de la baisse des prix des panneaux, chose qui favorise sa réalisation, notamment, l’ensoleillement permanent de la région ». « L’approvisionnement en cellules de dernières générations et des consommables est prévu dans le cadre d’un accord avec des fournisseurs des top 5 mondiaux », assure encore le même interlocuteur selon lequel ZGE n’a pas hésité à faire appel à la diaspora algérienne dont les compétences internationales sont connues et reconnues mondialement.

« Nous disposons d’un vivier très riche d’experts algériens dans les plus grandes firmes mondiales qui ne demandent qu’à participer à l’essor du mix énergétique de leur pays », a encore fait remarquer M. Zergoun. Des informations supplémentaires sur ce projet seront révélées lors du grand sommet mondial SNEC à Shanghai qui se déroule du 17 au 20 avril prochain.

Par ailleurs, et pour ce qui est de l’équipement de l’usine, M. Zergoun, nous a fait savoir qu’il sera effectué à partir du mois d’août après la réception des machines, tandis que le démarrage officiel de l’usine est prévu pour le mois de janvier 2019. Il prévoit d’employer 60 personnes pour sa première année, un chiffre prêt à être doublé pour atteindre 120 au cours de la deuxième année, révèle-t-il.

Kafia Ait Allouache