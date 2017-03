Licences d’importation de biens et marchandises auprès de l’UE : Ouverture de la domiciliation bancaire

Le ministère du Commerce a annoncé l'ouverture de la domiciliation bancaire pour les licences d'importation et les contingents tarifaires de biens et marchandises auprès de l'Union européenne (UE) au titre de l'exercice 2017.

"Dans le cadre des accords conclus avec l'UE, l'Algérie réaffirme son respect des règles régissant le commerce extérieur et les accords internationaux conclus, notamment le partenariat avec l'UE s'agissant des contingents tarifaires.

A ce titre, le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a adressé une correspondance au gouverneur de la Banque d'Algérie pour l'ouverture de la domiciliation bancaire pour les licences d'importations et les contingents tarifaires de biens et marchandises auprès de l'UE au titre de l'exercice 2017", précise le ministère dans un communiqué.