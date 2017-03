Universitaires et diplômés de la formation professionnelle : Premiers bénéficiaires des projets Ansej

Les chiffres réalisés par l’Ansej durant les deux premiers mois de 2017 sont pour le moins éloquents, «87% des porteurs de projet sont des universitaires et diplômés de la formation professionnelle», a déclaré, hier, Mourad Zemali, directeur général, joint au téléphone.

Une statistique qui constitue un démenti cinglant aux assertions selon lesquelles l’Agence aurait manqué d’adresse dans l’attribution des projets. Réaffirmant l’inscription de l’Ansej au chapitre de la diversification économique, M. Zemali précise que, pour la même période, 50% des projets accordés ont concerné les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.

Répondant à nos questions, il indique que l’agence qu’il dirige participe activement à l’édification du nouveau modèle économique de croissance prôné par le gouvernement.

Depuis trois ans, des instructions, précise le même responsable, sont formulées pour orienter les projets vers des secteurs comme l’artisanat, le Btph, l’agriculture, le tourisme. Enchaînant, M. Zemali précise que l’objectif même de ce nouveau modèle est de diversifier l’économie nationale.

Se prêtant au jeu des questions-réponses, il se félicite de voir un nombre considérable des micro-entreprises, créées dans le cadre de l’Ansej, atteindre le stade de l’exportation, dont une grande partie est destinée vers l’Afrique.

2017 : assurer un meilleur accompagnement



Dans son intervention à la tripartite, le Premier ministre a parlé, dans ce registre, de la « conquête » du marché africain, expliquant que des secteurs importants comme l’industrie pharmaceutique constitueront un atout maître à saisir. Appelant les managers d’entreprises publiques à enlever les obstacles bloquant l’essor des entreprises, notamment la dépénalisation de l’acte de gestion, Abdelmalek Sellal rassure que l’Algérie possède les capacités nécessaires pour réussir un tel pari, ajoutant que le marché africain est à la portée de la production nationale.

A propos de rééchelonnement des dettes bancaires, M. Zemali précise que l’opération n’a que des points positifs et permettra à l’agence de récupérer son argent. Les jeunes dirigeants de micro-entreprises en difficulté financière ne seront pas poursuivis en justice et peuvent trouver des solutions, comme le rééchelonnement de la dette ou l’accompagnement. Quant à la grande priorité de l’année 2017, le DG de l’Ansej dira qu’elle a trait à « notre souci, davantage grandissant, de mieux accompagner les jeunes et d’améliorer la stratégie de recouvrement, sans solliciter le Trésor public ». L’année 2016, rappelle-t-il, a été celle de l’autofinancement. Chiffres à l’appui, il précise que pas moins de 55% des projets financés par l’Ansej l’ont été grâce au recouvrement. Par ailleurs il convient de préciser que depuis la création de l’Ansej, l’Etat aura octroyé 358 milliards de dinars (3 milliards de dollars) pour financer les 367.980 micro-entreprises créées jusqu’en 2016. Le DG de l’ANSEJ affirmait que ce financement s’inscrit dans une approche économique. Fouad Irnatene