Législatives du 4 mai : Un numéro unique national

Les numéros des bulletins de vote du 4 mai prochain sont désormais connus, suite au tirage au sort qui s’est déroulé hier au siège de la permanence de wilaya de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, sous l’œil vigilant des membres de la HIISE.



Dans une allocution prononcée en cette occasion, M. Moussa Yaâkoub, vice-président de la HIISE, a d’abord souligné que cette opération se tient conformément à la loi organique n° 10-16 portant régime électoral, en son article 35 et du décret exécutif N 17-58, article 3. Il a également signalé qu’il s’agit, en fait, d’une «numérotation nationale unifiée des listes des candidats», et que c’est «le meilleur moyen adopté par le législateur aux fins de concrétiser l’équité et l’égalité des chances» qui sont, d’ailleurs, des principes fondamentaux régissant le processus électoral. La numérotation nationale unifiée des listes électorales vise à permettre aux électeurs d’identifier les listes, a précisé M. Moussa Yakoub, soulignant que «c’est la pratique en vigueur dans tous les régimes électoraux à travers le monde».

S’exprimant au sujet du choix précis de cette date du 25 mars, le vice-président de la HIISE indique que le tirage au sort intervient «après la clôture des recours», et que les listes des candidats sont désormais «complètes et définitives». Cela permettra également à l’administration chargée de l’impression des bulletins de vote d’avoir suffisamment de temps pour mener à bien cette mission. Il en sera de même pour les formations politiques qui auront tout le temps nécessaire pour imprimer leurs affiches publicitaires. Après la confirmation de la présence de la majorité des formations politiques prenant part aux élections, l’opération de tirage au sort s’est soldée par l’attribution d’une numérotation nationale unifiée aux listes des candidats, et c’est ainsi que chacune des 53 listes validées possède désormais une numérotation nationale unifiée. Interrogés sur place, des représentants des partis politiques se sont dit dans l’ensemble «satisfaits» du déroulement de cette opération, en espérant remporter une grande victoire au scrutin.



Les numéros 34 pour le FLN 17 pour le RND et 1 pour le FNA



Ainsi, il en est ressorti, après l’opération de tirage au sort, effectuée en présence de l’ensemble des concernés par cette opération, soit les représentants des partis politiques en lice pour cette consultation électorale, les membres de la HIISE et les médias, que la première force politique du pays, soit le FLN, s’est vu doter du numéro 34, tandis que le RND a eu le numéro 17, d’autres partis tels que le MPA, le 33, le RCD, 20, le FFS, 23, TAJ, 18, tandis que le numéro 1 a échu au FNA.

Il convient de rappeler que le dernier délai imparti pour que les tribunaux administratifs tranchent les recours introduits par les partis politiques et les indépendants, à propos des candidatures aux élections législatives du 4 mai prochain ayant fait l’objet d’une décision de rejet, s’est achevé lundi dernier, comme indiqué dans un récent communiqué. Il fait savoir également que suite aux termes de la loi organique relative au régime électoral du 25 août 2016, le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats «doit être dûment motivé, selon le cas, par décision du wali ou du chef de la représentation diplomatique ou consulaire».

L’article 98 de cette loi stipule, à son troisième alinéa, que «la décision de rejet peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs, à partir de la date de sa notification». Ce délai est de 5 jours pour les candidats des circonscriptions électorales à l’étranger, et doit être introduit auprès du tribunal administratif d’Alger.

Selon le même article, «le tribunal administratif statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’enregistrement du recours», et «le jugement rendu est notifié immédiatement, par tous les moyens légaux, aux parties concernées, selon le cas, au wali ou au chef de la représentation diplomatique ou consulaire, pour exécution», sachant que «le jugement n’est susceptible d’aucune voie de recours».

L’article 99 dispose que «dans le cas de rejet de candidatures au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées dans un délai n’excédant pas le mois précédant la date du scrutin».

À noter, enfin, selon les chiffres fournis par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, que le nombre de listes de candidats aux élections législatives est de 1.088, réparties comme suit : 797 listes présentées par 63 partis, 163 listes d’indépendants et 128 listes issues d’alliances.

Le nombre de candidats s’élève à 12.591, soit 8.646 hommes (68,67%) et 3.945 femmes (31,33%).

L’âge de la majorité des candidats (64,21 %) se situe entre 31 et 50 ans et 55,91 % ont un niveau universitaire. Le parti du Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et Tajamoue Amal El-Jazaïr (TAJ) sont les seules formations politiques à avoir présenté des listes dans les 48 wilayas, et les 4 circonscriptions électorales à l’étranger.

Le corps électoral s’élève à 23.276.550 électeurs, dont 956.534 électrices et électeurs issus de la communauté nationale à l’étranger. Il devait être «définitivement arrêté» après la période de recours, qui s’est achevée le 19 mars.

Soraya Guemmouri

-----------------/////////////////

Numérotation nationale unifiée des listes de candidats

Le tirage au sort a donné lieu à la numérotation suivante :



- Front national algérien (FNA) 1

- Front des citoyens libres (FCL) 2

- Front démocratique libre (FDL) 3

- Rassemblement patriotique républicain 4

- Parti des travailleurs (PT) 5

- Front national de l’authenticité et des libertés (FNAL) 6

- Alliance nationale républicaine (ANR) 7

- Ahd 54 8

- Union Ennahda-Adala-Bina 9

- Parti de la victoire nationale (PVN) 10

- Parti de la voie authentique (PVA) 11

- Parti de l’équité et de la proclamation (PEP) 12

- Parti socialiste des travailleurs (PST) 13

- Parti de la liberté et de la justice (PLJ) 14

- Parti du renouveau et du développement (PRD) 15

- Forum de l’Algérie de demain (El-Manber) 16

- Rassemblement national démocratique (RND) 17

- Tajamou Amal El-Jazaïr (TAJ) 18

- Front national pour la justice sociale (FNJS) 19

- Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) 20

- Front national des indépendants pour la concorde (FNIC) 21

- Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD) 22

- Front des forces socialistes (FFS) 23

- Mouvement démocratique et social (MDS) 24

- Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD) 25

- Alliance Mouvement de la société pour la paix (MSP)

- Front du changement (FC) 26

- Front algérien pour le développement, la liberté et la justice (FADLJ) 27

- Parti Fajr El-Jadid (PFJ) 28

- Parti de l’unité nationale et du développement (PUND) 29

- Union des forces démocratiques et sociales (El Ittihad) 30

- Mouvement national des travailleurs algériens (MNTA) 31

- Parti El-Karama 32

- Mouvement populaire algérien (MPA) 33

- Front de libération nationale (FLN) 34

- Front de l’Algérie nouvelle (FAN) 35

- Parti du renouveau algérien (PRA) 36

- Mouvement de l’entente nationale (MEN) 37

- Parti des Jeunes (PJ) 38

- Front national pour les libertés (FNL) 39

- Union nationale pour le développement (UND) 40

- Front des jeunes démocrates pour la citoyenneté (FJDC) 41

- Mouvement El-Islah 42

- Front El-Moustakbal 43

- Union pour le rassemblement national (URN) 44

- Front de la bonne gouvernance (FBG) 45

- Front du militantisme national (FMN) 46

- Parti algérien vert pour le développement (PAVD) 47

- Parti du médiateur politique (El-Wassit) 48

- Alliance El-Feth 49

- Mouvement national pour la nature et le développement (MNND) 50

- Mouvement El-Infitah 51

- Rassemblement algérien (RA) 52

- Mouvement national d’espérance (MNE) 53

S. G.

---------------///////////////////

Les listes définitives seront Connues demain

Clôture, aujourd’hui, de l’examen des recours. l 53 listes constituées par 60 partis politiques, validées par la justice.

«Au terme du délai accordé pour les recours des candidatures rejetées, 53 listes de 60 partis politiques ont été validées pour prendre part aux législatives du 4 mai prochain.» Telle est l’annonce faite, hier, par le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

M. Abdelouahab Derbal a précisé que 50 de ces listes ont été présentées par des partis, et les trois autres par des alliances, à savoir une alliance constituée de trois formations politiques, une alliance à deux partis et une alliance à cinq partis.

L’examen des recours s’est fait durant la période allant du 19 au 26 mars, alors que le délai accordé aux partis politiques et aux indépendants, pour le dépôt de leur dossier de candidature, a pris fin dimanche 5 mars. Quant aux listes définitives des candidats validées pour les prochaines législatives, celles-ci seront dévoilées lundi 27 mars. Pour rappel, les partis politiques et les indépendants avaient fini de déposer leurs listes le 5 mars dernier à minuit. Du 6 au 15 mars à minuit, c’était au tour des services de la Direction de la règlementation et les affaires générales (DRAG) de statuer sur les recours des partis et des indépendants relatifs aux listes non retenues. Ensuite, les partis et les indépendants non contents du traitement réservé à leurs recours par les services de la DRAG du ministère de l'Intérieur ont commencé à déposer leurs ultimes recours devant la justice, une opération qui a débuté le 16 mars et qui a pris fin le 20 mars à minuit. Pour ce qui est des raisons des refus signifiés à certaines listes, les responsables sont tenus d’en donner des justificatifs probants. En effet, aux termes de la loi organique relative au régime électoral du 25 août 2016, le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats «doit être dûment motivé, selon le cas, par décision du wali, ou du chef de la représentation diplomatique ou consulaire». L'article 98 de cette loi stipule, à son troisième alinéa, que «la décision de rejet peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois jours francs, à partir de la date de sa notification».Ce délai est de 5 jours pour les candidats des circonscriptions électorales à l'étranger et doit être introduit auprès du tribunal administratif d'Alger. Selon le même article, «le tribunal administratif statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date d'enregistrement du recours», et «le jugement rendu est notifié immédiatement, par tous les moyens légaux, aux parties concernées, selon le cas, au wali ou au chef de la représentation diplomatique ou consulaire, pour exécution», sachant que «le jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours». L'article 99 dispose que «dans le cas de rejet de candidatures au titre d'une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées dans un délai n'excédant pas le mois précédant la date du scrutin». Selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, le nombre de listes de candidats aux élections législatives est de 1.088, réparties comme suit : 797 listes présentées par 63 partis, 163 listes d'indépendants et 128 listes issues d'alliances. Le nombre de candidats s'élève à 12.591, soit 8.646 hommes (68,67%) et 3.945 femmes (31,33%). L'âge de la majorité des candidats (64,21%) se situe entre 31 et 50 ans, et 55,91% ont un niveau universitaire. Le parti du Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et Tajamou Amal El-Jazaïr (TAJ) sont les seules formations politiques à avoir présenté des listes dans les 48 wilayas et les 4 circonscriptions électorales à l’étranger. Le corps électoral s'élève à 23.276.550 électeurs, dont 956.534 électrices et électeurs issus de la communauté nationale à l'étranger. Il devait être «définitivement arrêté» après la période de recours, qui s'est achevée le 19 mars. La campagne électorale se déroulera du 9 au 30 avril. 4.734 espaces publics ont été réservés à l'animation des meetings. Côté logistique, 43.000 salles ont été réservées pour abriter les rencontres et meetings des partis afin de répondre à une campagne électorale qui débutera le 9 avril pour se terminer le 30 du même mois (quatre jours avant le jour J). Le scrutin sera quant à lui encadré par 500.000 agents mobilisés pour veiller au bon déroulement du scrutin au niveau des centres et bureaux de vote à travers le territoire national et à l'étranger. Il faut noter que la révision des listes électorales a permis de déceler plus de 287.000 électeurs qui ont été doublement inscrits dans le fichier, et vu la radiation de 700.000 inscrits. Il y a lieu de souligner que le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, a affirmé récemment que le gouvernement «a assuré tous les moyens humains et matériels pour le succès des élections législatives 2017», précisant que «les prochaines échéances constitueront une opportunité pour le peuple algérien d'exprimer sa volonté, de défendre les acquis nationaux et de sauvegarder la sécurité, la quiétude et la stabilité dont jouit le pays».

Le corps électoral, convoqué à s’exprimer le 4 mai dans les urnes, est estimé jusque-là à 23 million, avant le chiffre définitif qui reste à communiquer avant la fin du mois de mars.

Sarah A. Benali Cherif