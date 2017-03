Législatives du 4 mai : Les partis investissent le terrain

FFS : « Édification d’une Algérie libre et démocratique. »

MPA : « Donner plus de légitimité à l’APN. »

PT : « faire face aux complots internes. »

Comme chaque week-end, les partis politiques sortent sur le terrain et vont au contact de l’électorat en vue des législatives du 4 mai prochain. À l’exemple du FFS qui a présenté 33 listes de candidats, dont trois sont des circonscriptions électorales à l’étranger, et trois listes sont menées par des femmes.

Le Front des forces socialistes a présenté en effet ses têtes de liste, lors d’une rencontre organisée, vendredi en son siège à Alger, au cours de laquelle, son premier secrétaire a souligné «l'engagement» de sa formation pour la «reconstruction» d'un consensus national visant «l'édification» d'une Algérie «libre» et «démocratique». Tout en mettant en avant l’importance du scrutin du 4 mai, Abdelmalek Bouchafa estime que l’élection d'un parlement «fort» passe par une «large participation des citoyens, sans aucune exclusion, afin d’imposer le changement pacifique». Par ailleurs, celui-ci a appelé les citoyens à un vote massif. C’est à travers «ce contact direct» que les militants «peuvent convaincre et inciter les Algériens à se rendre massivement aux urnes», a dit le chef du parti. Pour le MPA, l’objectif «est de donner plus de légitimité à l’APN», car «cette même légitimité sera celle du futur gouvernement», que le Chef de l’État est appelé à désigner en consultation avec la majorité parlementaire. De son côté, Amara Benyounès, invité d’une chaîne de télévision hier matin, et fidèle à son discours rassembleur, a appelé à un vote massif, spécifiant qu’avec un fort taux de participation, donc une APN élue par une majorité d’électeurs, «les réformes économiques qu’imposent la situation difficile de par le monde seront menées à terme malgré leur douleur». Le chef du MPA a indiqué, à l’adresse des candidats de son parti qu’il a réunis à Alger, que la campagne du MPA doit être «calme et sereine, loin de l’insulte et des attaques». Il a instruit ses candidats à défendre «comme il le faut le programme du parti, son projet, ses orientations et ses principes politiques». «Nous allons nous concentrer sur les vrais et réels problèmes des citoyens», a-t-il dit, mettant en garde ses candidats «contre toute promesse que vous ne pourriez pas honorer». «Nous allons expliciter notre vision des secteurs de la Santé, de l’Éducation, notre projet économique et nos propositions pour combattre le phénomène de la violence qui range la société», a encore dit le chef du MPA. Il a rappelé que le parti sera présent dans 47 circonscriptions électorales, excepté Souk Ahras, El-Oued et Laghouat. Même son de cloche chez le mouvement El-Islah, dont le président considère que ces élections législatives «consolideront le processus de la réconciliation nationale, et contribueront à édifier un État fort et solide, à travers ses institutions légitimes et représentatives, élues par le peuple».

Autre formation qui s’active sur le terrain, le PT qui évoque, par la voix de sa secrétaire générale, le souci de faire face aux «complots internes visant la déstabilisation de l'Algérie et ouvrant, par là même, la voie devant l'ingérence étrangère».

S’exprimant lors d’une session du conseil national rassembleur du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune a souligné «l’importance d'une participation massive à ce rendez-vous électoral», et insiste sur «la nécessité de convaincre le citoyen de participer au vote dans le but de préserver les acquis recouvrés, notamment la sécurité et la stabilité du pays». «Nos candidats vont prendre des engagements, lors de la campagne électorale, dont ceux ayant trait aux questions économiques et sociales», a-t-elle souligné, en estimant que la scène politique nationale est entachée de «corruption, en raison du recours au pouvoir de l'argent dans ce domaine».

FLN

Rafler la majorité des sièges

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, a déclaré, hier à Médéa, que le parti vise à «rafler» la majorité des sièges du futur Parlement et conforter ainsi sa position de première formation politique du pays.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre régionale regroupant les candidats du parti du centre du pays pour les législatives du 4 mai prochain, Ould-Abbès a indiqué que «le FLN ne va pas se contenter d’une victoire relative à ces élections, mais vise à remporter la majorité absolue des sièges de l’Assemblée populaire nationale». «Notre objectif est de gagner ces élections et d’assurer une large victoire du parti, lors de ces échéances électorales», a-t-il affirmé, devant les candidats du parti, les appelant à travailler en «rang serré» et à privilégier l’action de proximité. M. Ould-Abbès a invité les candidats à être «plus offensifs et plus présents» sur le terrain afin de concrétiser l’objectif tracé, estimant que la réussite à ces élections requiert une forte mobilisation des candidats et de l’ensemble des structures locales du parti. Pour le secrétaire général du FLN, les législatives du 4 mai représentent un rendez-vous politique crucial pour la stabilité du pays et la nation algérienne, et, qu’à ce titre, tous les efforts doivent converger pour atteindre cet objectif. APS

RND

Soutien à l’investissement productif

Le Rassemblement national démocratique (RND) a mis en avant, dans le cadre de son programme pour les législatives du 4 mai prochain, son engagement au maintien des avantages fiscaux et parafiscaux destinés à la promotion et au renforcement de l’investissement productif de biens et de services. «L’Algérie doit désormais prendre les mesures nécessaires pour maintenir et renforcer le soutien à l’investissement productif de biens et de services qui, à court et moyen termes, sera créateur d’emploi, mais aussi de recettes nouvelles pour l’État», souligne le parti. La crise actuelle ne doit pas entraîner les mêmes conséquences de la crise financière des années 1980-90, qui a notamment généré «une rupture de la dynamique de développement économique du pays», a averti le parti, précisant que ses députés «œuvreront au maintien des avantages fiscaux et parafiscaux destinés à la promotion de l’investissement, y compris les avantages du régime de la convention», et «la bonification de 2% sur les taux d’intérêts des crédits à l’investissement dans tous les secteurs». Dans cette même perspective, les députés du RND veilleront «à l’accompagnement des entreprises en difficulté par un rééchelonnement de leurs dettes bancaires ou fiscales, et à l’encouragement de la mise à niveau des petites et moyennes entreprises, par des incitatifs fiscaux, bancaires ou même des aides directes». Pour ce qui est du tourisme, le secteur bénéficiera, à l’instar de tous les secteurs, industriel, agricole, et des différentes banches des services, du maintien de l’appui de l’État à l’investissement économique, le programme électoral du RND pour les prochaines législatives étant basé sur plusieurs axes, à savoir «la préservation de l’environnement, la restauration des ksours sahariens, des sites historiques, culturels et archéologiques, l’aménagement des zones d’extension touristique, outre la préservation des parcs nationaux, la mise en valeur des sources thermales et la préservation des plages». (APS)

Mouvement El-Islah

Lutter contre l’abstention



Le secrétaire général d’El-Islah, Filali Ghouini, qui présidait, jeudi au palais de la Culture Malek-Haddad de Constantine, une conférence régionale des cadres du mouvement, a affirmé que le véritable enjeu des prochaines élections législatives était lié à l’implication des citoyens, en ce sens qu’un fort taux de participation représentait l’assurance d’institutions plus solides et devrait prémunir le pays des menaces qui le guettent. « Nous sommes ici afin d’encadrer nos candidats de la région Est. Cette conférence sera l’occasion de faire un état des lieux des derniers préparatifs, de mettre au point le programme de la campagne électorale, de discuter de la capacité du mouvement, à travers ses structures et ses militants, de contribuer à assurer un taux de participation appréciable au scrutin, car nous sommes convaincus que l’appréhension principale de la classe politique est que ce taux ne soit pas élevé et donc non représentatif d’une large base populaire», a-t-il déclaré, lors d’un point de presse tenu avant le début des travaux, et d’ajouter : «Nous considérons que les institutions de l’État tirent leur force d’une importante participation de la population. Le rôle de l’Assemblée populaire nationale est capital dans la vie du pays, et cette mission requiert de nous davantage d’efforts et de coordination avec les autres parties, car lutter contre l’abstention n’est pas le seul apanage des pouvoirs publics, mais bien celui de tous les acteurs politiques prenant part aux élections.»

Concernant le rôle que doit jouer la Haute instance indépendante de surveillance des élections, M. Ghouini a estimé que celle-ci disposait de l’autorité, des prérogatives et d’une large marge de manœuvre qui lui permettent de garantir le bon déroulement du scrutin ; cependant, cela passe par un traitement équitable de toutes les listes. «Le succès de cette instance sera celui de l’opération électorale, ce qui aura pour effet de rendre la confiance au citoyen, de le convaincre du bien-fondé de l’engagement politique et civique, et par conséquent de garantir une participation plus large, lors des prochains rendez-vous électoraux», a-t-il expliqué. S’adressant à ses militants, M. Ghouini a mis l’accent sur les principes du mouvement El-Islah, lesquels s’inscrivent en droite ligne des préceptes de la déclaration du 1er Novembre 1954. Il a également qualifié la politique de paix et de réconciliation nationale, initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika, de « grande avancée», laquelle pourrait constituer une référence pour des pays connaissant actuellement des violences fratricides. Le SG d’El-Islah a conclu par un appel aux médias, notamment lourds, pour un traitement équitable des candidats, et ce « afin de parvenir à l’émergence d’un débat d’idées sain, ce qui sera aussi bénéfique pour le peuple que pour les partis».

ANR

Discours réalistes et porteurs d’espoir

Le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a insisté, hier à Sétif, sur le fait que «les discours de la campagne électorale doivent être réalistes, loin du populisme, porteurs d’espoir et contre le défaitisme avec franchise et conviction». Au cours d’une rencontre regroupant les cadres et les têtes de liste de son parti, à l’hôtel Hidhab, Belkacem Sahli a affirmé que «les discours de la campagne électorale doivent être dénués de toute forme de diffamation, divulguant les vérités sans déformation». Il a tenu à souligner, dans ce contexte, que l’ANR «n’a ni ennemis ni adversaires, seulement des concurrents au service du pays», précisant que le discours de son parti «reposera sur le travail de proximité et les réseaux sociaux, avec respect et complémentarité des missions des organismes partenaires, à savoir l’administration et la Haute instance indépendante de surveillance des élections». Appelant les citoyens à participer massivement au prochain rendez-vous électoral, Belkacem Salhi a estimé que «l’intérêt de l’Algérie réclame que les partis politiques s’entendent et s’allient dans le cadre du Front national intérieur, auquel le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé à plusieurs occasions».

Le secrétaire général de l’ANR a révélé, en outre, durant cette même rencontre, la liste officielle des candidats de son parti inscrits dans la circonscription électorale de la wilaya de Sétif, et évoqué les volets politiques, économiques et social de son programme. Il a également précisé que l’Alliance nationale républicaine va participer dans 36 circonscriptions électorales au niveau de 33 wilayas, avec 53% d’hommes et 47% de femmes, dont 7 têtes de liste dans leurs wilayas respectives, ajoutant que 86% des candidats sont des universitaires. (APS).