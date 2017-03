Séminaire des clubs de recherche en Histoire : Espace d’échange inter-générationnel

Dix-huit courts métrages sont en lice pour décrocher un des dix prix du séminaire national des clubs de recherche en Histoire dans sa 10e édition, ouverte hier à l’annexe du musée du Moudjahid de la ville de Batna, a-t-on constaté.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation de trois jours a été marquée par une ambiance festive à travers la présentation des délégations participantes de 18 wilayas du pays suivie d’un spectacle de chants patriotiques. La nouvelle édition de ce séminaire organisé annuellement par la direction de l’éducation de la capitale des Aurès avec la collaboration des services de la wilaya portant sur ‘‘les centres de soutien et d’approvisionnement de l’Armée de libération nationale (ALN) lors de la Révolution de Novembre 1954’’ a permis la présentation de films documentaires de 15 minutes, a précisé M. Nacer Manaâ, chef du service des activités culturelles et le chargé de communication auprès de la direction de l’éducation.

Les travaux, œuvres des élèves adhérents aux clubs de recherche en Histoire des établissements scolaires des cycles moyen et secondaire seront évalués par un jury composé d’enseignants, au cours d’un atelier organisé à la maison de la culture Mohamed-Laid-El-Khalifa, selon le même responsable. Le programme de cette 10e édition propose aux invités de la capitale des Aurès des visites dans plusieurs sites historiques avant la cérémonie de remise des prix aux lauréats de cette compétition, selon la même source. Des moudjahidine conviés à ce séminaire seront également honorés à l’occasion, a-t-on noté, soulignant que l’action vise à créer, au cours de ce rendez-vous, un espace d’échange entre la génération de Novembre 1954 et les jeunes scolarisés. (APS)