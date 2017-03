Ramadhan en France : Les imams des « Tarawih » connus

Le ministère des Affaires religieuses et du Wakf vient de rendre publique la liste officielle des imams chargés de conduire la prière de « Tarawih », durant le Ramadhan, en France et dans les autres pays d’Europe.

Selon le site internet du département de Dr. Mohamed Aïssa, une centaine d’enseignants coraniques pour la plupart, ont été choisis pour conduire la prière surérogatoire de « Tarawih » de nos compatriotes émigrés, au niveau des mosquées et salles de prière. La moitié des imams admis ont la trentaine, peut-on remarquer à cet égard, en ajoutant que le plus âgé de la liste a 62 ans et le plus jeune 27.

Pour accompagner notre communauté établie à l’étranger dans l’accomplissement de ses devoirs religieux, durant le mois de Ramadhan prochain, le ministère des Affaires religieuses et du Wakf, a, dans ce contexte, ouvert un concours national de recrutement d’imams pour conduire la prière surérogatoire « Tarawih » des fidèles dans les mosquées et lieux de culte musulman en Europe, rappelle-t-on. Après le recrutement de nombreux imams, enseignants et guides religieux féminins (morchidate), en mai dernier, pour répondre aux besoins des mosquées du pays, le département de M. Mohamed Aïssa a procédé dernièrement par voie de presse, au lancement d’un concours national pour sélectionner les fonctionnaires du secteur, connaissant par cœur les 60 chapitres du Coran ainsi que ses règles de récitation et de psalmodie, pour conduire la prière surérogatoire de « Tarawih », durant le mois de ramadhan prochain.

Selon le site internet du ministère, près d’un millier de fonctionnaires du secteur des affaires religieuses, provenant des 48 wilayas du pays (imams, enseignants coraniques et autres préposés des mosquées), admis au concours précédemment, ont subi les épreuves de sélection organisées au niveau des instituts nationaux de formation des cadres religieux.

A l’issue de l’audience qu’il a accordée à la délégation du groupe d’amitié France-Algérie du Sénat français, Dr Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf, a affirmé mardi dernier à Alger, que c’est sur la base d’un concours national qu’ont été choisis les « meilleurs imams » pour officier la prière de « Tarawih » durant le mois de Ramadhan prochain, au niveau des mosquées de France et d’Europe. « Contrairement aux années précédentes, le choix des imams qui vont conduire la prière de « Tarawih » de nos compatriotes émigrés durant le Ramadhan, s’est fait sur la base d’un concours national auquel ont participé quelque 650 candidats », a souligné M. Mohamed Aïssa aux hôtes de l’Algérie.

Outre la mémorisation du saint Coran, la maîtrise des règles de la psalmodie et les aptitudes à diffuser un discours religieux « modéré et éclairé » ont été des critères déterminants dans le choix des candidats afin de « donner la meilleure image possible de l’Islam », a poursuivi le ministre, avant de mettre l’accent sur le rôle important des imams dans les mosquées qu’ils encadrent afin de « répandre la culture de cohabitation, propager le message authentique des préceptes de l’Islam pour lutter contre toute forme de fanatisme et d’extrémisme et aider la communauté nationale à l’étranger ainsi que les musulmans d’origine française et européenne à mieux s’intégrer dans leur société ».

