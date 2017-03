Numérisation de la radiodiffusion TV et radio : État des lieux

Le ministère de la Communication, à travers la TDA, et le ministère de l’Industrie et des Mines organisent, aujourd’hui, une journée d’étude sur la numérisation de la radiodiffusion TV et radio, a annoncé la télédiffusion d’Algérie (TDA) dans un communiqué. Selon cette même source, l’événement prévu au niveau du cercle militaire de Beni Messous, verra la participation de plusieurs institutions publiques et acteurs professionnels dans le domaine de l’audiovisuel et du multimédia ainsi que des éditeurs de contenus et des industriels de la filière électronique. La journée concerne les opérateurs, les industriels, les éditeurs de contenus, les start-up innovantes et les experts dans le domaine de l’audiovisuel, relève le communiqué de la TDA qui souligne qu’environ 200 à 250 participants nationaux sont attendus, outre les exposants, qui présenteront leurs produits. A retenir, l’objectif assigné à cette journée d’étude est de développer les synergies entre les industriels, les éditeurs du contenus et les start-up innovantes en vue d’aboutir à la concrétisation de la stratégie nationale de communication sur la diffusion numérique (télévision et radio numérique terrestre) et la fabrication des équipements et accessoires de réception par les industriels, note le communiqué ajoutant que cette rencontre vise également l’intégration dans l’écosystème national de l’audiovisuel des services à valeur ajoutée et des contenus innovants. La manifestation a pour ambition de faire un état des lieux sur la généralisation de la Télévision numérique terrestre (TNT) et de la Radio numérique terrestre (RNT). « L’impact de cette journée d’étude est très attendue par l’ensemble des acteurs de l’audiovisuel et du multimédia en Algérie et des industriels de la filière électronique grand public », met en relief la même source qui signale par la même occasion que les conclusions constitueront un ensemble de mesures, de propositions et de recommandations qui seront « utiles » pour les opérateurs, les industriels nationaux et les éditeurs de contenus. Lors de cette rencontre, plusieurs conférences débats traiteront de thèmes portant sur la diffusion numérique et les innovations en matière de numérisation de la radiodiffusion en Algérie. Dans ce contexte, une table ronde portant sur le thème « le rôle de l’innovation pour l’émergence de nouveaux services à valeur ajoutée et de contenus innovants » est organisée. En fait, les travaux permettront d’arrêter une feuille de route relative à l’écosystème national de l’audiovisuel et multimédia et de mettre en place le cadre « idoine » devant concrétiser ce projet.

Selon des informations recueillies sur le site électronique de TDA, la radiodiffusion numérique utilise le spectre radioélectrique de manière beaucoup plus efficace que la radiodiffusion analogique.

Avec la télévision numérique terrestre (TNT), on peut acheminer quatre à six programmes numériques dans la largeur de bande dont on a besoin actuellement pour diffuser un seul programme TV analogique ; cette efficacité accrue constitue un des avantages du numérique. Selon la même source, la TNT constitue un enjeu culturel et industriel majeur en raison des possibilités de compression et par conséquent, de multiplication de programmes.

La numérisation du réseau de diffusion apparaît comme une nécessité, de même qu’elle représente un facteur favorable au développement de la société de l’information.

Soraya Guemmouri