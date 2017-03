Education nationale : Le concours de recrutement d’enseignants en juin

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a annoncé, hier, que le concours de recrutement d’enseignants serait organisé vers la fin de juin 2017. Intervenant en marge d’un séminaire international sur le processus d’élaboration des cartes et Atlas scolaires, la ministre a indiqué que «le concours de recrutement d’enseignants sera organisé vers la fin de juin, et concernera toutes les matières dans les trois cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire), et non pas les enseignants de physique et de mathématique; comme prévu auparavant».

Après avoir relevé que le nombre de postes ouverts pour ce concours « n’a pas encore été défini », Mme Benghebrit a affirmé que son département ministériel continuerait à exploiter les listes de réserve dans le recrutement, en plus de ce concours. Elle a ajouté que son secteur « adoptera une vision inclusive » dans la désignation des postes en intégrant les postes vacants après le départ de leurs titulaires à la retraite.

Aussi, le ministère de l’Education nationale a décidé l’élaboration d’atlas, pour les cycles secondaire et moyen en langue nationale et étrangères, et un atlas simplifié pour le cycle primaire, qui seront prêts dès la rentrée scolaire 2018-2019.

La ministre, qui s’exprimait à l’ouverture du séminaire sur l’élaboration des atlas et cartes scolaires, a précisé que le département de l’éducation a chargé l’Office national des publications scolaires de l’élaboration des publications éducatives officielles, en collaboration avec d’autres institutions nationales, à l’exemple du Conseil national de l’information géographique, et l’Institut national des cartographies et de télédétection. Mme Benghebrit a estimé que l’élaboration de ces atlas nécessite beaucoup de temps et d’efforts, soulignant que ces moyens éducatifs seront disponibles au niveau des établissements scolaires dans deux ans. La ministre a précisé dans le même ordre d’idées, que le fait d’élaborer un atlas national devrait prendre en considération les spécificités culturelles linguistiques, historiques, politiques et environnementales du pays.

Comme il sera question également, de prendre en compte les changements politiques internationaux, notamment en ce qui concerne la définition des frontières entres les pays, et les noms de certains pays. Les nouveaux atlas seront soumis à l’approbation du ministère de l’Education nationale et ce, conformément à la réglementation en vigueur, relative à l’adoption et l’approbation des moyens et supports pédagogiques, et l’Institut national des cartographies et de télédétection, en application des dispositions du décret exécutif du mois de mai 1982.

Les concepteurs de ces cartographies et Atlas seront soumis à une formation qui sera chapeautée par le directeur général de l’Office national des publications scolaires en sa qualité de membre de la commission des Nations unies pour la normalisation des noms géographiques.

Concernant le séminaire international sur l’élaboration des atlas et des cartographies, la ministre a précisé que celui-ci, vise à profiter de l’expérience hollandaise, dans le domaine de l’élaboration des atlas et des cartographies, ce qui va nous aider à réaliser un atlas scolaire selon les normes internationales pour mettre à la disposition des élèves un outil pédagogique de qualité.

Ont pris part à ce séminaire, faut-il le rappeler, des experts des Pays-Bas, membres du Comité national des atlas de l’Association internationale des cartographies, ainsi que des experts du Conseil national de l’information géographique, et de l’Institut national des cartographies et télédétection.

Salima Ettouahria