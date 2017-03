58e anniversaire de la mort du colonel amirouche : Un organisateur hors pair

Le colonel Amirouche Ait Hamouda;(1926-1959), chef de la wilaya III historique, avait brillé par son sens de;l’organisation des maquis, durant la guerre de Libération nationale, a indiqué, hier à Tassaft Ouguemoune, (commune d’Iboudrarène, à une;cinquantaine de kilomètre au sud-est de Tizi-Ouzou), le porte parole de la Fondation Amirouche, Mohand Amokrane Ben Ameur. S’exprimant à l’occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la mort de ce chef historique tombé au champ d’honneur en compagnie du colonel Si El Houas, le 29 mars 1959 dans la wilaya de Msila, M. Ben Ameur, qui a présenté brièvement le riche et glorieux parcours du Colonel Amirouche Ait Hamouda, a insisté sur le rôle de ce dernier dans la structuration et l’organisation des maquis de la vallée de la Soummam, une mission qui lui avait été confiée par Krim Belkacem et qu’il avait accomplie avec brio. Cette réussite dans l’organisation des maquis de la Soummam, lui a valu le respect et l’admiration des chefs de l’Armée de libération nationale (ALN) qui avaient apprécié sa rigueur, son sens de l’organisation, son;application et son dévouement. Et c’est sans surprise, qu’il fut choisi pour assurer la logistique et la sécurisation du Congrès de la Soummam, car il était l’homme le plus indiqué pour une mission aussi importante et délicate, a-t-il ajouté.

Ce même intervenant a souligné que le parcours du colonel Amirouche, un homme fédérateur, humble et généreux, et qui était une légende de son vivant qui forçait l’admiration, doit constituer un repère pour les jeunes;générations, pour en faire des citoyens jaloux de leur pays, a-t-il soutenu. M. Ben Ameur a rendu un vibrant hommage au colonel Amirouche et aux chouhada tombés au champ d’honneur pour que nous vivions aujourd’hui dans la paix et stabilité dans notre pays, devant un public nombreux qui a assisté à cet événement, marqué par la présence des autorités locales, de Nourredine Ait Hamouda fils du colonel Amirouche et président de la fondation qui porte le nom de ce chef historique, et de nombreux membres de la famille révolutionnaire. Le Secrétaire général de wilaya, Zinedine Tibourtine, qui a représenté le wali à cette commémoration, a souligné que cet hommage est une halte pour rappeler que la liberté dont nous jouissons aujourd’hui a été arrachée au prix du sang par ceux qui ont consenti au sacrifice suprême et sont tombés au champ d’honneur pour que vive l’Algérie libre, indépendante et souveraine . (APS)